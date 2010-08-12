У Криму прибирають з лісів усіх

У Криму лісники примусово евакуюють із лісів людей, які відпочивають у наметах на туристичних стоянках, через загрозу виникнення пожеж унаслідок спеки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник Республіканського комітету з лісового і мисливського господарства Ігор КАЦАЙ на нараді міжвідомчого штабу з недопущення лісових пожеж, що відбулася сьогодні у Ялтинському гірничо-лісовому заповіднику на території Гурзуфського лісництва.

«Ліквідували наметовий табір у Бахчисарайському районі, біля села Трудолюбівка, де перебували понад 350 осіб, зокрема й іноземці. Також у нас багато перебуває (у лісах) груп дітей, (студентів) вишів, діти-сироти. У неділю евакуювали з (лісу в районі) села Привітне 60 дітей-інвалідів. У Алуштинському регіоні зараз вивозять 200 наметів із туристичної стоянки Аян-Дере. У Білогорському районі евакуювали якихось йогів, близько 50 осіб», - сказав І.КАЦАЙ.

МНС автономії також примусово евакуює туристів. Так, за словами начальника кримського управління відомства Олександра МАЗІЛІНА, співробітники МНС вивели з лісу людей, які проводили у районі Ангарського перевалу несанкціоновані спортивні змагання.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні голова кримського уряду Василь ДЖАРТИ заявив, що керівництво Криму готове позбавити ліцензій туристичні фірми, які, незважаючи на надзвичайну пожежну небезпеку, організують екскурсії до природних пам`яток, розташованих у лісовій зоні.