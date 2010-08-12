«Арсенал Страхування» планує придбання СК з розвиненою регіональною мережею

Компанія «Арсенал Страхування» планує придбання інших гравців ринку з розвиненою регіональною мережею. Про це заявив в коментарі УНІАН заступник голови Правління СК «Арсенал Страхування» Андрій ЯКОВЕНКО.

Це рішення ухвалене у зв`язку з виходом компанії на всеукраїнський рівень обслуговування клієнтів, пояснив він. Так, за останнє півріччя компанія успішно досягла представленості практично по всій Україні. Окрім цього, головний офіс компанії перенесено з Дніпропетровська до Києва. У найближчі три роки компанія має намір збільшити свою частку ринку і увійти до топ-5 страховиків України, сказав А.ЯКОВЕНКО.

«Така стратегія розвитку викликана тим, що у компанії з`явився інвестор, що дозволило вийти на новий рівень розвитку. Важливим чинником є і те, що це український інвестор – цей фактор сам по собі мінімізує валютні ризики, до яких схильні багато компаній із зарубіжними інвестиціями, і дає нам непогану перевагу. Також ми звертаємо увагу на те, що ринок страхування в Україні достатньо щільно заповнений, і деколи компанії зручніше розширитися не за рахунок збільшення кількості власних представництв, а вдатися до покупки вже розвинених страховиків», - пояснив А.ЯКОВЕНКО.

У свою чергу, голова Правління СК Максим ТУЗ заявив, що «зараз ми готові до того, щоб зробити свій розвиток динамічнішим. СК «Арсенал Страхування» - дуже амбітна компанія, яка за якістю послуг може обігнати багато конкурентів. Завдяки інвестиціям, ми зможемо досить швидко досягти необхідного рівня покриття. Оскільки економіка країни вже починає виходити з кризи, ті, хто цю кризу пережити не зміг, зараз звільняють місце для удачливіших гравців. Ми збираємося скористатися цим з максимальною вигодою для своєї компанії».

У найближчих планах СК «Арсенал Страхування» - тісна співпраця з багатьма українськими банками, автодилерами, роздрібними мережами і корпоративними клієнтами.

З важливих менеджерських рішень також варто відзначити створення повноцінної прес-служби, яка покликана налагодити ефективну комунікацію з журналістами, надавати коментарі і відповідати на всі питання, що цікавлять журналістів.

*** Страхова компанія «Арсенал Страхування», правонаступниця СК «Арсенал-Дніпро», що працює в Україні з 2005 року. СК створена командою професіоналів, що працює на ринку з 1992 року і має успішний досвід у страховій сфері. До теперішнього часу центральний офіс компанії знаходився в Дніпропетровську. Компанія представлена у всіх обласних центрах України, а також в деяких крупних містах. СК «Арсенал Страхування» працює в рамках перестраховки з компанією SCOR GLOBAL P & C і з двома найкрупнішими російськими перестрахувальниками - ВАТ «Російське перестраховочное суспільство» і ТОВ «Юніті Ре». Загальний обсяг облігаторного покриття по власності складає до 40 мільйонів доларів США по окремому об`єкту страхування. Страхові виплати за підсумками 2009 року склали 10,5 млн. грн. Найкрупніша виплата – 8,561 млн. грн., виплачена в розпал фінансової кризи, наприкінці 2008 - на початку 2009 років.