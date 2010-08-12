Чадний газ з Росії розповзається північною півкулею

Сильні лісові пожежі у центральній Росії, у Сибіру і на заході Канади викидають в атмосферу гігантські об'єми забруднюючих речовин, які поширюються далеко за межі державних кордонів, - фахівці НАСА простежили, як чадний газ від пожеж розповзається по усій північній півкулі планети. Про це повідомляє РІА "Новини".

Чадний газ - монооксид вуглецю - є одним з найтоксичніших компонентів отруйного "супу", який викидається в атмосферу при пожежах. Крім того, він стимулює утворення ще токсичнішого озону. Піднімаючись в атмосферу, чадний газ захоплюється нижніми шарами так званих висотних струминних течій і швидко переноситься між континентами.

Інфрачервоний сенсор AIRS (Atmospheric Infrared Sounder), встановлений на борту супутника НАСА "Аква", дозволив прослідкувати, як монооксид вуглецю рухається з вогнищ пожеж, і як з часом міняється його концентрація на висотах близько 5,5 кілометра.

На підготовленому в Лабораторії реактивного руху (JPL) НАСА короткому відеоролику видно, як області з високою концентрацією чадного газу - близько 160 частин на мільярд - поширюючись з вогнищ пожеж в центрі Росії і в Канаді, поступово утворюють кільце, яке оперізує на середніх широтах усю північну півкулю.

Раніше вчені, працюючі з даними AIRS, повідомили, що загальна кількість чадного газу (CO) в атмосфері над європейською частиною території Росії, де горять тисячі гектарів лісів і торфовищ, щодня збільшується на 700 тисяч тонн.

На 1 серпня 2010 року загальна маса CO в атмосфері над Росією перевищила 15 мільйонів тонн і впритул наблизилася до рекордних значень 2002 року, коли так само різко збільшилося число торфяних пожеж. Причому об'єми викидів чадного газу в повітря уже 11 днів тому росли зі швидкістю, що приблизно у три рази перевищує показник восьмирічної давності.

За даними на 11 серпня, супутники НАСА "Тера" і "Аква" зареєстрували на території Росії 494 вогнища пожеж. Найбільше "гарячих точок" - 136 - супутники зафіксували у Свердловській області. У число "лідерів" також потрапили Ніжегородська область та Якутія з 60 і 52 вогнищами відповідно, а також автономний округ Ханти-Мансійська, на території якого сенсори MODIS зафіксували 33 вогнища пожеж.

За повідомленнями МНС РФ, на території Росії учора було зафіксовано 612 пожеж на загальній площі понад 92 тисячі гектарів.