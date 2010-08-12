Столична влада почала розробку Стратегії розвитку Києва

Столична влада почала роботу над розробкою Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року.

Як повідомили УНІАН в прес-службі КМДА, в.о. голови Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ підписав розпорядження "Про утворення Комітету з розробки Стратегії розвитку міста Києва до 2025".

Цим розпорядженням затверджено Положення про комітет і його склад.

Очолив Комітет з розробки Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року О.ПОПОВ. Заступником голови комітету став заступник голови КМДА Руслан КРАМАРЕНКО, а секретарем Комітету - директор комунальної науково-дослідної установи "Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста" Оксана ГАЛЕНКО. Також до складу комітету увійшли заступники голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО, Віктор СІВЕЦЬ, Олександр МАЗУРЧАК, Олександр МЕЩЕРЯКОВ, Олександр ПУЗАНОВ та Леонід НОВОХАТЬКО, начальник Головного управління економіки та інвестицій КМДА Ігор ДОВБАНЬ, заступник начальника Головного управління економіки і інвестицій Ольга МАМІНА, начальник Головного фінансового управління КМДА Віктор ПАДАЛКА, начальник Головного управління з питань регуляторної політики та підприємництва КМДА Микола ПОВОРОЗНИК.

Відповідно до Положення про комітет, його основним завданням є розробка стратегії міста до 2025 року і підготовка відповідних пропозицій Київській міській раді, спрямованих на вирішення найбільш важливих питань. Комітет аналізуватиме поточний стан економічного і соціального розвитку і діяльність органів виконавчої влади і місцевого самоврядування. Також на членів Комітету покладені обов'язки узагальнення і підготовки пропозицій щодо вивирішення проблемних питань соціально-економічного розвитку міста по пріоритетах і стратегічних напрямах.

Проект Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року буде поданий на розгляд Київської міської ради і винесений на громадське обговорення.

Сьогодні відбулося перше засідання комітету, на якому була створена Робоча група з розробки Стратегії, затверджено її персональний склад і Положення.

Також на першому засідання Комітету обговорили методологічні основи стратегічного планування розвитку столиці, а також партнерство Києва та міжнародних фінансових інвестиційних і наукових фондів в процесі розробки і реалізації Стратегії.

Зустрічатимуться члени Комітету не рідше одного разу на місяць. Найближчим часом вони планують розглянути структуру Програми розвитку Києва до 2013 року.