МНС каже, що запах гару в Києві викликаний не пожежами торфовищ

Посилення запаху гару, що спостерігається в Києві, викликане не пожежами торфовищ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління Міністерства з надзвичайних ситуацій Київської області.

При цьому у прес-службі зазначили, що виникнення нових осередків горіння торфовищ в області не зареєстровано.

Як відзначили у відомстві, в даний час під Києвом тільки одна пожежа - в селі Сосновка Іванківського району. В даний час працівники МНС продовжують гасити пожежу, площа займання поступово зменшується.