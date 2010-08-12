Площа лісових пожеж в Росії зменшилася

За останню добу площа лісових пожеж на території Росії скоротилася на 10 тисяч гектарів. Про це повідомляють на сайті МНС Росії.

В даний час в країні все ще є 562 осередків пожеж, загальна площа яких складає 81 тисячу гектарів. Повідомляють, що більшість пожеж вже локалізовані, але пожежники продовжують боротьбу з 66 великими осередками на загальній площі 53 тисячі гектарів.

Сьогодні вже повідомляли, що за минулу добу площа пожеж в Московській області скоротилася з 174 га до 126 га.

За інформацією МНС, на гасінні пожеж в Підмосков`ї задіяли 14 тис. осіб і близько 2,3 тис. одиниць техніки. Також в гасінні пожеж навколо столиці беруть участь 95 фахівців з Болгарії.

США допоможуть Росії гасити пожежі

США готові надати допомогу Росії в гасінні пожеж постачанням устаткування і фахівцями, повідомляє k2kapital.

За словами прес-аташе посольства США в Росії Девіда СИФКІНА, до Росії будуть поставлені індивідуальні засоби протипожежного захисту, вогнестійкі костюми для пожежників, великі місткості для води і портативних пожежних насосів, а також ручний інструмент для пожежегасіння для структур Федерального агентства лісового господарства РФ.

Крім того, фахівці із США оглянуть деякі вогнища пожеж і поділяться досвідом.