В Україні минулої доби вогнем пошкоджено 260 гектарів лісу

В Україні минулої доби виникло 66 лісових пожеж, в результаті яких пошкоджено 260 гектарів лісу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держкомлігоспу України.

Зокрема, 43 лісові пожежі сталися в лісах Держкомлігоспу, де постраждало 40 га лісів, решта загорянь виникла в лісах інших користувачів, там вогнем було пошкоджено 220 га лісу і прилеглих територій.

«Зростання загрози лісових пожеж пов’язано з тим, що спека та відсутність опадів призвели до всихання трав’яної рослинності як в лісах, так і в степу. В цій ситуації навіть кинутий недопалок може визвати миттєве займання трав’яної рослинності…», - пояснив голова Держкомлісгоспу Микола ШЕРШУН.

Він також додав, що «… завдяки спільним зусиллям всіх гілок влади загальна ситуація із лісовими пожежами тримається під контролем. Середня площа однієї пожежі наразі менша, ніж торік. Якщо у 2009-му при трохи більшій кількості лісових пожеж середня площа однієї становила 1,2 га, то наразі цей показник не перевищує 0,5 га, що свідчить про оперативність реагування і ліквідацію лісових пожеж ще на початковій стадії».

Державний комітет лісового господарства України звертає увагу громадян, що за відсутності опадів загроза лісових пожеж, навіть при зменшенні спеки, не спадає. Отже, закликає громадян дотримуватися правил пожежної безпеки і утриматися від відвідування лісів.

Загалом в Україні, за даними Держкомлігоспу, з початку року зафіксовано і ліквідовано 2 тис. 083 лісові пожежі. В лісах Держкомлігоспу виникло 1 тис. 684 пожежі, вогнем пошкоджено близько 890 га лісу, в тому числі верховими пожежами знищено 150 га. В лісах інших користувачів з початку року виникло 230 пожеж, пошкоджена площа лісів і прилеглих територій становить 3 тис. 990 га.