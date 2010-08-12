Анонс на 13 серпня

Заступник голови КДМА Анатолій Голубченко проведе розширене засідання Колегії виконавського органу Київської міської ради (КДМА). Питання: Про стан підготовки м. Києва до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

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10-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Підсумок звернення Разумовського до Президента України щоо рейдерскої атаки". Донецький підприємець Володимир Разумовський звернувся до Президента України Віктора Януковича з відкритим відеозверненням. Учасники: Володимир Разумовський, засновник декоративного розплідника "Фабрика Декоративних Рослин", Іван Ємельяненко, юрист юридичної компанії "Класик", Оксана Котомкіна, журналіст інтернет видання "Конфлікти і Закон" (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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Відбудеться брифінг заступника міністра економіки України Валерія П‘ятницького про співпрацю України з Європейським Союзом і країнами ВТО: пріоритети Мінекономіки у торговельно-економічній співпраці України і ЄС на середньо- і довгострокову перспективу і результати двох років членства у ВТО.

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Прес-конференція на тему: «Головну площу столиці реконструюють: який вигляд матиме новий Майдан Незалежності?». Учасники: Лариса Скорик, архітектор, керівник ОО «Комітет естетичної непокори», професор Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури.

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Відбудеться підсумкова щотижнева прес-конференція в.о. голови КДМА Олександра Попова на тему: «Стан об`єктів будівництва транспортної інфраструктури міста Києва і підготовка столиці до проведення чемпіонату Європи з футболу «ЄВРО-2012».

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Прес-конференція голови Держкомлісгоспу України Миколи Шершуна на тему: «Загроза лісових пожеж: чи можливо повторення російського сценарію в Україні?».

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Прес-конференція на тему: «Шкідливий вплив мобільного зв`язку на здоров`ї людини: чутки або реальність?». Учасники: заступник керівника лабораторією електромагнітних полів та інших фізичних чинників Центральної санітарно-епідеміологічної станції при Міністерстві охорони здоров`я Олександр Штиль і директор Українського інституту екології людини Михайло Курик.

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Відбудеться брифінг заступника міністра економіки України Михайла Русинського про цінову ситуацію на споживчому ринку країни.

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Почне роботу пряма лінія «АіФ» за участю міністра економіки України Василя Цушко. Питання: Чому за статистикою в країні дефляція, а насправді ціни ростуть?

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УНІАН