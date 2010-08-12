ГОЛОВНЕ на 12 серпня

Хроніка подій

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Соціальні програми

На обліку в центрах зайнятості перебуває 413 тисяч українців

Станом на 1 серпня 2010 р. на обліку в центрах зайнятості перебувало 413 тис. незайнятих громадян.

Про це говориться в повідомленні Державної служби зайнятості, розміщеному на її офіційному сайті.

Зокрема, на обліку в ДСЗ перебуває 236,6 тис. жінок, 176,4 тис. чоловіків. Крім того, на обліку в ДСЗ 168,2 тис. осіб – це молодь, 94 тис. – особи, які не здатні на рівних конкурувати на ринку праці.

Статус безробітного на 1 серпня ц.р. мали 396,8 тис. українців. Із загальної кількості безробітних 143,9 тис. осіб проживали в сільській місцевості, 252,9 тис. – у містах.

На 1 серпня ц.р. кількість вакансій у базі даних Державної служби зайнятості становила 81,2 тис., зокрема для робітників – 38,5 тис., для службовців – 29,2 тис. і 13,5 тис. – для осіб, які не мають спеціальної підготовки. Найпопулярнішими професіями, на які сьогодні є попит, є професії висококваліфікованих робітників – слюсарів, токарів, електрогазозварювальників, водіїв, кухарів, продавців та інших представників робітничих професій. Мають попит фахівці з високим рівнем кваліфікації: топ-менеджери, а також економісти, лікарі, бухгалтери, юристи з відповідним досвідом роботи.

У січні-липні ц.р. за допомогою ДСЗ було працевлаштовано 450 тис. українців, професійне навчання пройшли 121,8 тис. безробітних. В оплачуваних громадських роботах брали участь 194,4 тис. незайнятих осіб.

Янукович доручив уряду подбати про житло для військовослужбовців

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив уряду терміново вжити заходів для забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житлом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, з метою підвищення рівня соціального захисту військовослужбовців Збройних сил України та членів їх сімей глава держави доручив прем’єр-міністру Миколі АЗАРОВУ, міністру оборони Михайлу ЄЖЕЛЮ та міністру будівництва і регіонального розвитку України Володимиру ЯЦУБІ до 1 вересня 2010 року розробити невідкладні заходи щодо поліпшення стану житлового забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей, передбачивши удосконалення правової бази у цій сфері.

Як йдеться у дорученні, прем’єр-міністр, міністр оборони та міністр фінансів Федір ЯРОШЕНКО мають до 15 вересня поточного року опрацювати питання забезпечення реальними джерелами фінансування будівництва постійного та службового житла для військовослужбовців та членів їх сімей, розглянувши при цьому доцільність збільшення планування таких видатків за рахунок загального фонду Державного бюджету України.

Крім того, до 25 серпня нинішнього року має бути розглянуте питання надання державних гарантій за зобов`язаннями суб`єктів господарювання, що перебувають у сфері управління Міністерства оборони України, на будівництво житла для військовослужбовців та членів їх сімей.

Пенсіонерів та інвалідів вітатимуть з Днем ветерана

Уряд затвердив план заходів з відзначення у 2010 році Міжнародного дня громадян похилого віку та Дня ветерана, згідно з яким пенсіонерам та інвалідам може бути надана разова матеріальна допомога

Як повідомили УНІАН у департаменті інформації та масових комунікацій секретаріату Кабінету міністрів, відповідне розпорядження Кабмін прийняв на засіданні 11 серпня.

Розпорядження розроблено з метою забезпечення належного соціального захисту та вшанування людей похилого віку, пенсіонерів, інвалідів, ветеранів.

План заходів передбачає підтримку та координування ветеранського руху, проведення роз’яснювальної роботи серед громадян похилого віку щодо їх соціального захисту.

Зокрема, до 1 жовтня по всій Україні передбачено проведення святкових обідів, концертів у будинках-інтернатах, територіальних центрах соціального обслуговування, а протягом вересня-жовтня – виставок, присвячених трудовим досягненням та ратним подвигам ветеранів, творчих зустрічей в бібліотеках і музеях з ветеранами війни, праці та військової служби.

Також протягом вересня-листопада МОЗ та місцеві органи влади мають організувати виїзд медичних спеціалізованих діагностичних, консультаційних, стоматологічних бригад, медико-соціальних експертних комісій у сільську місцевість для обслуговування громадян похилого віку, інвалідів, одиноких непрацездатних громадян. Планом заходів також передбачено запровадження на постійній основі надання соціальних послуг громадянам похилого віку із залученням волонтерських і громадських організацій.

Крім того, профільні міністерства та відомства, органи місцевої влади мають розглянути питання щодо можливості надання пенсіонерам, інвалідам, одиноким непрацездатним громадянам адресної матеріальної допомоги за рахунок коштів місцевих бюджетів і благодійних коштів.

***День ветерана в Україні відзначають 1 жовтня.

Актуально

В Україні минулої доби вогнем пошкоджено 260 гектарів лісу

В Україні минулої доби виникло 66 лісових пожеж, в результаті яких пошкоджено 260 гектарів лісу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держкомлігоспу України.

Зокрема, 43 лісові пожежі сталися в лісах Держкомлігоспу, де постраждало 40 га лісів, решта загорянь виникла в лісах інших користувачів, там вогнем було пошкоджено 220 га лісу і прилеглих територій.

«Зростання загрози лісових пожеж пов’язано з тим, що спека та відсутність опадів призвели до всихання трав’яної рослинності як в лісах, так і в степу. В цій ситуації навіть кинутий недопалок може визвати миттєве займання трав’яної рослинності…», - пояснив голова Держкомлісгоспу Микола ШЕРШУН.

Він також додав, що «… завдяки спільним зусиллям всіх гілок влади загальна ситуація із лісовими пожежами тримається під контролем. Середня площа однієї пожежі наразі менша, ніж торік. Якщо у 2009-му при трохи більшій кількості лісових пожеж середня площа однієї становила 1,2 га, то наразі цей показник не перевищує 0,5 га, що свідчить про оперативність реагування і ліквідацію лісових пожеж ще на початковій стадії».

Державний комітет лісового господарства України звертає увагу громадян, що за відсутності опадів загроза лісових пожеж, навіть при зменшенні спеки, не спадає. Отже, закликає громадян дотримуватися правил пожежної безпеки і утриматися від відвідування лісів.

Загалом в Україні, за даними Держкомлігоспу, з початку року зафіксовано і ліквідовано 2 тис. 083 лісові пожежі. В лісах Держкомлігоспу виникло 1 тис. 684 пожежі, вогнем пошкоджено близько 890 га лісу, в тому числі верховими пожежами знищено 150 га. В лісах інших користувачів з початку року виникло 230 пожеж, пошкоджена площа лісів і прилеглих територій становить 3 тис. 990 га.

Пожежі на торфовищах Чернігівщини тривають

У Чернігівській області минулої доби виникло дві пожежі на торфовищах.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облаcної держадміністрації.

Поблизу с. Рубіж Городнянського району через необережне поводження з вогнем невстановленої особи загорівся торф на площі 0,5 га. Пожежу ліквідовано.

Також біля с. Нові Млини Щорського району сталася пожежа торфу на площі 0,8 га. Причиною пожежі рятувальники називають теж необережне поводження з вогнем невстановленої особи. Пожежу ліквідовано.

Натомість поблизу с. Сядрине Корюківського району триває пожежа торфу на площі 0,5 га, що виникла 10 серпня. Пожежу було локалізовано, але її гасіння продовжується. Проведено роботи з заповнення водою каналів навколо осередків горіння. Пожежа виникла через необережне поводження з вогнем невстановленої особи.

Площа лісових пожеж в Росії зменшилася

За останню добу площа лісових пожеж на території Росії скоротилася на 10 тисяч гектарів. Про це повідомляють на сайті МНС Росії.

В даний час в країні все ще є 562 осередків пожеж, загальна площа яких складає 81 тисячу гектарів. Повідомляють, що більшість пожеж вже локалізовані, але пожежники продовжують боротьбу з 66 великими осередками на загальній площі 53 тисячі гектарів.

Сьогодні вже повідомляли, що за минулу добу площа пожеж в Московській області скоротилася з 174 га до 126 га.

За інформацією МНС, на гасінні пожеж в Підмосков`ї задіяли 14 тис. осіб і близько 2,3 тис. одиниць техніки. Також в гасінні пожеж навколо столиці беруть участь 95 фахівців з Болгарії.

«Укртрансгаз» ввів аеронагляд об`єктів ГТС

Дочірня компанія НАК «Нафтогаз України» - «Укртрансгаз» ввела аеронагляд об`єктів газотранспортної системи (ГТС) для забезпечення протипожежної безпеки.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК «Укртрансгаз».

У повідомленні зазначається, що компанія провела селекторну нараду з управліннями магістральних газопроводів (УМГ) і філіалами компанії з метою забезпечення виконання заходів протипожежної безпеки й недопущення надзвичайних ситуацій на період спеки в Україні.

«У зв`язку з високим рівнем пожежної небезпеки, колектив компанії напрацював ряд заходів для недопущення виникнення надзвичайних ситуацій у період спекотної погоди. Ми прийняли рішення про введення аеронагляду об`єктів газотранспортної системи, особливо важкодоступних для огляду об`єктів», - заявив директор ДК «Укртрансгаз» Сергій ВІНОКУРОВ за підсумками наради.

Компанія зазначає, що завчасно були посилені заходи протипожежної безпеки й за весь період, що спостерігається спека, не було зафіксовано змін у режимі транспортування природного газу або зупинки в проведенні підготовки до осінньо-зимового періоду або планово-запобіжних робіт.

«Система працює без збоїв, усі заплановані роботи виконуються згідно із затвердженим графікам», – повідомив С.ВІНОКУРОВ.

За підсумками наради було прийнято рішення про застосування аеронагляду відповідно до потреб УМГ для забезпечення виконання заходів протипожежної безпеки з дотриманням експлуатаційних вимог авіаційних служб.

Економіка

Бюджет поповнили 2,1 млрд. грн. акцизу

У липні 2010 р. органи державної податкової служби мобілізували до зведеного бюджету 2,142 млрд. грн. акцизного збору з вироблених в Україні товарів, що на 50% більше порівняно з аналогічним періодом 2009 року.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної податкової адміністрації України, переданому УНІАН.

Згідно із повідомленням, зростання надходжень акцизного збору в липні п.р. порівняно з аналогічним періодом 2009 р., відбулося за рахунок лікеро-горілчаної продукції – надійшло 411,9 млн. грн., на 61,7% більше (+157,1 млн. грн.), виноробної продукції – 42,7 млн. грн., на 8,5% більше (+ 3,4 млн. грн.), пива – 155,5 млн. грн., на 40,3% більше (+44,7 млн. грн.), тютюнової продукції – 1,306 млрд. грн., на 81,8% більше (+587,6 млн. грн.), нафтопродуктів – 79,8 млн. грн., на 1,3% більше (+1,1 млн. грн.).

У січні-липні 2010 р. податківці перерахували до зведеного бюджету акцизного збору з вироблених в Україні товарів на суму 13,08 млрд. грн., що на 53,2% більше порівняно з відповідним періодом минулого року.

Зростання надходжень акцизного збору за 7 місяців 2010 р. порівняно з аналогічним періодом 2009 р., відбулося за рахунок таких видів підакцизної продукції: лікеро-горілчана продукція – надходження склали 2,792 млрд. грн., на 27,9% більше (+610,1 млн. грн.), виноробна продукція – 244,9 млн. грн., на 8,1% більше (+18,4 млн. грн.), пиво – 841,1 млн. грн., на 79,8% більше (+373,4 млн. грн.), тютюнова продукція – 7,089 млрд. грн., на 89,3% більше (+3,344 млрд. грн.), бензини моторні – 1,425 млрд. грн., на 6,6% більше (+88,7 млн. грн.), інші нафтопродукти – 610,6 млн. грн., на 21,6% більше (+108,4 млн. грн.).

ПЕК

Україна збільшила експорт вугілля на 59%

Україна в січні-червні 2010 року збільшила експорт вугілля в грошовому виразі на 59,1%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року – до 237,105 млн. дол. Обсяг експорту вугілля за вказаний період у загальному обсязі експорту становив 1%.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

При цьому за звітний період імпорт вугілля в Україну збільшився в 2,53 раза – до 765,866 млн. дол. Обсяг експорту вугілля в загальному обсязі експорту в січні-червні ц.р. становив 3%.

Україна в першому півріччі скоротила імпорт газу

Україна в січні-червні 2010 року скоротила імпорт природного газу на 5,3%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року – до 3 млрд. 934,737 млн. дол.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, обсяг імпорту природного газу в січні-червні ц.р. у загальному обсязі імпорту становив 15,4%.

Експорт природного газу в січні-червні цього року скоротився на 11,6%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року – до 1 млн. 61,3 тис. дол.

Водночас, у січні-червні ц.р. Україна збільшила імпорт сирої нафти з газовим конденсатом на 88,1%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року – до 1 млрд. 994,326 млн. дол.

Обсяг імпорту нафти в загальному обсязі імпорту в січні-червні ц.р. становив 7,8%.

Будівництво

«Київміськбуд» розпочинає будівництво трьох будинків для потерпілих від "Еліта-Центр"

Акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд» у серпні цього року розпочинає будівництво трьох житлових будинків по вул. Драгоманова, 40 у Дарницькому районі столиці, частину житла в яких планується передати для інвесторів, що постраждали від діяльності групи компаній «Еліта-Центр».

Про це повідомив сьогодні журналістам перший віце-президент ХК «Київміськбуд» Дмитро ГУЛЕНКО.

«Будівництво вже розпочалося, готуються каркаси. З понеділка копатимемо котлован», – сказав він.

Д.ГУЛЕНКО уточнив, що на цій земельній ділянці планується будівництво трьох 25-поверхових житлових будинків, генеральними підрядниками будівництва двох з яких виступає ТОВ БМК «Тріада», одного будинку – компанія «Металургбуд».

За даними холдингу, загальна площа будинків, розрахованих на 552 квартири, складе 43,7 тис. кв. м, площа вбудованих приміщень – 1,1 тис. кв.м. У проекті також передбачений торговий центр і паркінг на 259 машино-місць. Житлові будинки розраховані на проживання 1350 чоловік.

Начальник управління ТОВ «БМК «Тріада» Георгій АЛФАЇДЗЕ пояснив, що два житлові будинки зводитимуться одночасно. «Одночасно зводитимуться два будинки. І піднявши їх до рівня п’ятого-шостого поверху, щоб перші два будинки пустити в продаж, розпочнемо третій», – сказав він.

Введення в експлуатацію всіх трьох будинків планується через два роки.

Агро

Урожай пшениці в Україні буде на рівні 18 млн. тонн

Агропромислова компанія «Кернел» прогнозує урожай пшениці в Україні цього року на рівні 18 млн. тонн.

Про це сказано в повідомленні компанії, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

За оцінками експертів «Кернела», виробництво пшениці в Україні в 2010 році досягне 18 млн. тонн, що на 13,9% менше, ніж було зібрано в 2009 році, коли урожай склав 20,9 млн. тонн. Очікується, що ячменю буде зібрано понад 9,5 млн. тонн, що на 19,5% нижче рівня 2009 року (11,8 млн. тонн).

«Не зважаючи на перехідні запаси, обсяг експорту обох культур, згідно з прогнозами, має скласти близько 10 млн. тонн у цілому, що на 34% менше обсягу експортованої пшениці і ячменю з урожаю 2009 року (15,2 млн. тонн)», – йдеться в повідомленні.

Крім того, наголошується, що у зв`язку з тим, що на сьогодні погода ще не зробила негативного впливу на врожай соняшнику, і за умови, що в серпні не буде сильної спеки і засухи, експерти компанії прогнозують урожай цієї культури понад 7 млн. тонн. На відміну від соняшнику, на кукурудзу нинішня хвиля спеки здатна вплинути негативно, і прогнозовані в липні Міністерством сільського господарства США 13 млн. тонн, на думку фахівців компанії, можуть істотно скоротитися.

При цьому експерти зазначили, що Україні, на відміну від Росії і Казахстану, пощастило: вона не так сильно страждає від крайньої спеки і засухи. Відповідно, урожай у цілому по цих трьох зернових постраждав менше, і очікується, що загальне зниження обсягів виробництва складе близько 16% по відношенню до торішнього врожаю, на відміну від 25-30-процентного скорочення урожаю, яке прогнозується для Росії.

У компанії зазначили, що прогноз щодо врожаю зернових, а саме – пшениці, ячменю і кукурудзи на даний момент залежить від урожаю кукурудзи, обсяг якого буде відомий тільки через місяць.

АМКУ не бачить причин для зростання цін на хліб і цукор

Антимонопольний комітет України (АМКУ) на сьогодні не бачить причин для підвищення цін на хліб і цукор.

Про це повідомив голова АМКУ Олексій КОСТУСЄВ сьогодні під час телефонної лінії газети «Комсомольская правда».

«Ніяких підстав для підвищення цін на хліб сьогодні немає взагалі», – підкреслив він. За словами О.КОСТУСЄВА, весь хліб, який сьогодні продається, виготовлений із зерна врожаю минулого року.

«Не треба переживати, все у нас в країні з цінами на хліб буде нормально, принаймні з цінами на соціальні сорти хліба», – запевнив голова АМКУ.

Також він зазначив, що немає тенденцій до зростання цін і на ринку цукру. «На ринку цукру ми сьогодні тенденцій до зростання цін не бачимо, і об`єктивних причин сьогодні підвищувати ціни на цукор немає», – сказав А.КОСТУСЄВ.

При цьому він підкреслив, що АМКУ постійно моніторить ситуацію як на ринку зерна, так і на ринку цукру, і реагуватиме на необгрунтоване підвищення цін.

«Якщо почнуться тенденції (до підвищення цін – УНІАН), ми їх перехопимо на самому початку», – сказав глава Антимонопольного комітету.

Валютний ринок

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 7,8890/7,8910, на 12:00 звузився спред - 7,8897/7,8905. До закриття торгів ціни встановилися на значеннях 7,8900/7,8905 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», о 14:00 Нацбанк вийшов на ринок із купівлею доларів США за курсом 7,8900.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2591/0,2593, на 12:00 ціни знизилися до 0,2582/0,2584. До закриття ціни досягли мінімуму - 0,2575/0,2578.

У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 30,5690 (+0,2890).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,2927/1,2929, а на 14:40 впали до 1,2810/1,2812.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,1945/10,2010, на 12:00 ціни пішли вниз - 10,1445/10,1505. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH встановилися на рівні 10,1085/10,1160.

УНИАН