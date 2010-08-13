У Москві міліція розігнала мітинг за відставку Лужкова

Російська міліція розігнала учасників несанкціонованого мітингу перед мерією Москви з вимогою відставки мера російської столиці Юрія ЛУЖКОВА, що проводиться в рамках «Дня Гніву».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, місце проведення мітингу напроти мерії Москви й біля пам`ятника Юрію Долгорукому було заздалегідь оточено міліцією.

О 19.00 мск працівники правоохоронних органів почали попереджати про те, що дії учасників мітингу не узгоджені з органами виконавчої влади, й вимагали звільнити тротуар для проходу людей.

Після цього міліція здійснила декілька спроб силою відтіснити журналістів, які знаходились на місці проведення акції, й незначну кількість опозиціонерів.

Після того, як група молодих людей із чорними стрічками та чорними аркушами паперу в руках почала скандувати: «Чорну мітку» Лужкову!», «Лужкова у відставку!», «Ганьба!», міліція почала затримання.

Молодих людей затримували досить жорстко, а тих, хто чинив опір, заносили силою в автобуси. Літніх людей затримували «м`якше» – заводили в автобуси під руки.

Окрім цього, учасники мітингу висловлювали обурення бездіяльністю московської влади в період аномальної спеки й задимленості міста від торф`яних пожеж.

Як заявила УНІАН одна і учасниць акції Жанна ДЕНИСОВА, люди прийшли на мітинг із метою передати Ю.ЛУЖКОВУ «чорну мітку», оскільки немає сил терпіти бездіяльність влади – «й до цього смогу, й після, й під час нього».

«Ми бачимо, що в Москві діється неподобство й немає ніякого терпіння. Ми не можемо виявляти свою волю й донести до влади те, що нас не влаштовує. Ми бачимо лише по телевізору, що влада робить для міста, але реально цього немає», - підкреслила вона.

Учасники мітингу також акцентували увагу, що Ю.ЛУЖКОВ під час спеки й смогу перебував у відпустці й нічого не робив, аби покращити ситуацію для москвичів.

За даними правоохоронних органів, під час мітингу було затримано декілька десятків осіб.

Також були затримані організатори акції координатор «Московської Ради» і руху «Лівий Фронт» Сергій УДАЛЬЦОВ, правозахисник Лев ПОНОМАРЬОВ.

Перед мітингом С.УДАЛЬЦОВ повідомив УНІАН, що оргкомітет «Дня Гніву» ухвалив рішення - проводити мітинг незважаючи на абсурдну й незаконну відмову уряду Москви в узгодженні акції.

Як повідомляв УНІАН, цього року російська влада вже двічі розганяла акцію «День Гніву» (20 березня і 28 червня), після чого організатори ухвалили рішення про те, що акція стає безстроковою й проходитиме регулярно 12-го числа кожного місяця аж до повного виконання заявлених вимог. Основне гасло акцій - «Москва – без Лужкова! Повернемо собі місто!».