США готові допомогти Росії гасити пожежі
Надавши необхідне устаткування
США готові надати необхідне устаткування для пожежогасіння в Росії.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля за підсумками телефонної розмови Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА з президентом США Бараком ОБАМОЮ.
«Б.ОБАМА підтвердив готовність США надати необхідне устаткування для пожежогасіння і надати експертне сприяння», - йдеться в повідомленні.
Президент США висловив солідарність з масштабними зусиллями, що їх вживають в Росії з ліквідації й подолання наслідків стихійного лиха, співчуття у зв`язку з наявними людськими жертвами, співчуття постраждалим внаслідок пожеж.
Розмова відбулася за ініціативою американської сторони.
Як повідомляв УНІАН, станом на 10 серпня в Росії налічувалося 1824 сім`ї, які залишилися без даху над головою. Згоріло 1990 будинків у 147 населених пунктах. Загинули 52 людини.