США готові допомогти Росії гасити пожежі

США готові надати необхідне устаткування для пожежогасіння в Росії.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля за підсумками телефонної розмови Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА з президентом США Бараком ОБАМОЮ.

«Б.ОБАМА підтвердив готовність США надати необхідне устаткування для пожежогасіння і надати експертне сприяння», - йдеться в повідомленні.

Президент США висловив солідарність з масштабними зусиллями, що їх вживають в Росії з ліквідації й подолання наслідків стихійного лиха, співчуття у зв`язку з наявними людськими жертвами, співчуття постраждалим внаслідок пожеж.

Розмова відбулася за ініціативою американської сторони.

Як повідомляв УНІАН, станом на 10 серпня в Росії налічувалося 1824 сім`ї, які залишилися без даху над головою. Згоріло 1990 будинків у 147 населених пунктах. Загинули 52 людини.