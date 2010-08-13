СЕС: стан води та пляжів у Одеській області в нормі

Стан морської води і пляжів в Одеській області відповідає санітарно-епідеміологічним нормам, заявив на прес-конференції заступник головного державного санітарного лікаря Одеської області Анатолій ПРИКАЗЮК.

Як передає кореспондент УНІАН, завідуюча епідеміологічним відділом облСЕС Людмила КРАСНИЦЬКА зазначила, що чистий пісок і тепле море цілком безпечні для купальників.

З технічних причин, уточнили організатори прес-конференції, закритими залишаються тільки пляж "Чорноморка" на південній околиці Одеси, пляж "Дофіновка" у Комінтернівському районі та пляж в Кілійському районі.