СЕС: стан води та пляжів у Одеській області в нормі
11:53, 13 серпня 2010Різне
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Любителі купатися у безпеці
Стан морської води і пляжів в Одеській області відповідає санітарно-епідеміологічним нормам, заявив на прес-конференції заступник головного державного санітарного лікаря Одеської області Анатолій ПРИКАЗЮК.
Як передає кореспондент УНІАН, завідуюча епідеміологічним відділом облСЕС Людмила КРАСНИЦЬКА зазначила, що чистий пісок і тепле море цілком безпечні для купальників.
З технічних причин, уточнили організатори прес-конференції, закритими залишаються тільки пляж "Чорноморка" на південній околиці Одеси, пляж "Дофіновка" у Комінтернівському районі та пляж в Кілійському районі.
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