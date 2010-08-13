В Харкові працівникам ППС видали аптечки для меддопомоги у спеку

12:06, 13 серпня 2010
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 Валідол, аспірин, нашатир...

Харків. Працівники Полку патрульної служби Харківського  міського управління ГУМВС України в Харківській області екіпіровані  аптечками для надання першої медичної допомоги. Про це повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків із громадськістю ГУМВС України в Харківській області.

У  ЦЗГ зазначають, що через на аномальну спеку почастішали випадки  загострення хронічних захворювань, серцевих нападів, теплових та  сонячних ударів у мешканців і гостей Харкова. Тому працівники Полку  патрульної служби відтепер зобов’язані за потреби надавати кваліфіковану  медичну допомогу на вулицях міста.

Кожен наряд ППС зобов’язаний мати  при собі аптечку, укомплектовану найнеобхіднішими медичними  препаратами: валідолом, аспірином, нашатирним спиртом, перекисом водню  тощо.

Крім цього, підкреслюють у ЦЗГ, із працівниками міліції для  поліпшення їх кваліфікованості постійно проводяться заняття з медичної  підготовки.

За словами начальника Харківського обласного центру  гідрометеорології Валентини АНДРІЄНКО, середня температура серпня у  Харкові перевищує норму на 10 градусів. Протягом найближчих 10 днів у  Харкові синоптики не прогнозують значного зниження температури та  великих опадів.

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