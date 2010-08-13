В Харкові працівникам ППС видали аптечки для меддопомоги у спеку

Харків. Працівники Полку патрульної служби Харківського міського управління ГУМВС України в Харківській області екіпіровані аптечками для надання першої медичної допомоги. Про це повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків із громадськістю ГУМВС України в Харківській області.

У ЦЗГ зазначають, що через на аномальну спеку почастішали випадки загострення хронічних захворювань, серцевих нападів, теплових та сонячних ударів у мешканців і гостей Харкова. Тому працівники Полку патрульної служби відтепер зобов’язані за потреби надавати кваліфіковану медичну допомогу на вулицях міста.

Кожен наряд ППС зобов’язаний мати при собі аптечку, укомплектовану найнеобхіднішими медичними препаратами: валідолом, аспірином, нашатирним спиртом, перекисом водню тощо.

Крім цього, підкреслюють у ЦЗГ, із працівниками міліції для поліпшення їх кваліфікованості постійно проводяться заняття з медичної підготовки.

За словами начальника Харківського обласного центру гідрометеорології Валентини АНДРІЄНКО, середня температура серпня у Харкові перевищує норму на 10 градусів. Протягом найближчих 10 днів у Харкові синоптики не прогнозують значного зниження температури та великих опадів.