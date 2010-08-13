На Київщині триває ліквідація трьох торфяних пожеж

На цей час у Київській області триває ліквідація трьох торфяних пожеж.

Про це повідомив сьогодні під час брифінгу начальник Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій у Київській області Олег ТУРКЕВИЧ.

"Діючих торфяних пожеж на цей час три", - сказав О. ТУРКЕВИЧ.

За його словами, на цей час триває пожежа у селі Соснівка Іванківського району. Учора пожежа охоплювала територію у 15 га, з яких 4 га, - це жевріння торфу, а інші - горіння трав'яного настилу. За прогнозами О. ТУРКЕВИЧА, ця пожежа буде ліквідована до завтрашнього ранку.

Крім того, учора виникла пожежа в селі Синяк району Вишгороду, де було займання 1,5 га трав'яного настилу. На цей час площа пожежі скоротилася до менше 1 га. "До завтрашнього ранку займання буде ліквідовано", - запевнив О. ТУРКЕВИЧ.

Крім того, він повідомив, що є пожежа на площі 0,5 га в селі Рубежівка Києво-святошинського району. "На сьогодні це невелика кількість пожеж», - підсумував О.ТУРКЕВИЧ.