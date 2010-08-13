У трьох районах Полтавської області горіли торф'яники

Учора у трьох районах Полтавської області спалахнули торф`яники.

Про це сьогодні УНІАН повідомили в Центрі пропаганди ГУ МНС України в Полтавській області.

За їх даними, за останню добу такі пожежі виникли в Глобинському, Пирятинському і Лохвицькому районах області.

Зокрема, біля села Радалівка Глобинського району під час обстеження торф`яників виявлено 2 осередки горіння торфу: один - площею близько 0,3 га, другий - 1 га. Для гасіння пожеж залучено 10 одиниць техніки і 18 осіб особового складу фахівців Глобинського РВ МНС України в Полтавській області і три одиниці допоміжної техніки служб району.

Того ж дня біля села Березова Рудка Пирятинського району під час обстеження торф`яників виявлено вогнище горіння торфу площею близько 2,4 га. Силами трьох одиниць техніки, 11 фахівців Пирятинського РВ МНС України в Полтавській області і шести одиниць допоміжної техніки служб району пожежу ліквідовано.

Також 12 серпня біля села Лучки Лохвицького району виявлено вогнище горіння торфу на площі близько 80 кв.м. Силами працівників Лохвицького РВ МНС України в Полтавській області і Яблунівського промислу ДПУ «Полтавагазвидобуток» пожежу ліквідовано.