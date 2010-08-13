У Росії природні пожежі повністю загасили в 14 регіонах

Природні пожежі повністю загасили у 14 регіонах Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це глава МНС Росії Сергій ШОЙГУ заявив на селекторній нараді з керівниками регіональних управлінь міністерства.

«На даний час у 14 суб`єктах РФ повністю ліквідовано природні пожежі – у Республіці Татарстан, Удмуртії, Липецькій, Ульяновській, Білгородській, Тамбовській, Тульській, Самарській, Ярославській, Воронезькій, Курській, Брянській, Оренбурзькій і Саратовській областях», - сказав С.ШОЙГУ.

Він відзначив, що ситуація з природними пожежами в РФ значно поліпшилася.

«На жаль, погода нам не допомогла. Все, що зроблено, - зроблено зусиллями усіх наших підрозділів – МНС, Міноборони, МВС і Агентством з лісового господарства», - сказав С.ШОЙГУ.

За його словами, за останній час площа пожеж скоротилася на 126 тис. га - до 64 тис. га. Лише за минулу добу число загашених осередків пожеж на 20% перевищило кількість виниклих.

Як повідомляв УНІАН, 7 серпня Міністерство охорони здоров`я і соціального розвитку РФ повідомило, що пожежами бути охоплено 22 суб`єкти Росії.