Головне на 13 серпня

Хроніка дня

* * *

ФПУ звинувачує Міжнародний валютний фонд

Федерація профспілок України звинувачує Міжнародний валютний фонд у “руйнуванні системи соціального захисту в Україні”.

Про це йдеться в заяві ФПУ, переданій УНІАН.

“Члени професійних спілок, профспілкові організації, трудові колективи підприємств з глибоким обуренням сприйняли меморандум Міжнародного валютного фонду з урядом та Національним банком України і висловлюють категоричний протест проти дій МВФ”, - йдеться в повідомленні.

“У черговий раз проігноровано вимоги Міжнародної конфедерації профспілок, Федерації профспілок України щодо проведення попереднього діалогу з соціальними партнерами при визначенні умов кредитування, хоча понад півроку тому ФПУ отримала відповідні обіцянки високих представників МВФ. Народ України знову поставлений перед фактом нічим не виправданого кількаразового підвищення ціни на газ для 12 мільйонів сімей, «заморожування» заробітної плати 4 мільйонам працівників бюджетних установ, обмеження доступу до заслужених пенсій пенсіонерам, підвищення пенсійного віку жінкам, впровадження штрафів за затримку людьми сплати житлово-комунальних послуг”, - наголошує ФПУ.

На думку ФПУ, яку очолює народний депутат України від фракції Партії регіонів Василь ХАРА, “скориставшись безпрецедентним спадом, безвихідним станом української економіки, до якого її довела попередня влада, та критичною залежністю від зовнішніх кредитів, МВФ дозволяє собі цинічно втручатися у внутрішню політику суверенної держави. Міжнародним банкірам виявилося мало обґрунтованих гарантій уряду щодо повернення отриманого кредиту, стабілізації державного бюджету та фінансової системи країни. Вони прямо диктують обмеження заробітних плат та соціальних виплат, підвищення цін, змушують український народ ще довше працювати, аби заробити злиденну пенсію.

Як йдеться в повідомленні, “їм добре відомо, що такі обмеження перекреслюють перспективи соціального розвитку України та її конституційний статус як соціальної держави, знекровлюють трудовий потенціал та підривають економічну конкурентоздатність на світовому ринку. Україну активно підштовхують до консервації тотальної бідності населення і хронічної залежності від кредитів МВФ”.

За інформацією профспілки, “підвищення на 5 років пенсійного віку жінкам залишить без роботи понад 2 мільйони випускників шкіл та молодих спеціалістів, які змушені будуть шукати хоч будь-яку роботу за кордоном. Видно країнам, що верховодять в міжнародних фінансових установах, уже потрібна нова хвиля молодої української міграції для дешевого обслуговування своїх економік”.

При цьому ФПУ нагадує, що “до розгортання світової економічної кризи 2008-2009 років призвели безмежна жадібність і фальсифікації приватного банківського капіталу та неспроможна політика міжнародних фінансових інституцій. Зараз останні, передусім – МВФ, ціною примусових соціальних обмежень в країнах-позичальниках намагаються продемонструвати нібито позитивні наслідки своєї «допомоги».

ФПУ заявляє, що “відповідно до норм Конвенцій Міжнародної організації праці, законів України вирішення питань оплати праці, пенсійного забезпечення, регулювання споживчих цін, інших питань соціальної політики належить до компетенції української влади та її соціальних партнерів і будь-які спроби диктувати їх ззовні розцінюються як протиправне втручання у суверенну політику України та руйнування національного соціального діалогу”.

Федерація профспілок України вимагає від Міжнародного валютного фонду терміново провести спільні консультації з керівництвом уряду України та представниками всеукраїнських профспілок для обговорення умов кредитування України, зняття безпідставних соціальних обмежень.

ФПУ звертається до Міжнародної організації праці, Міжнародної конфедерації профспілок з проханням надіслати в Україну своїх експертів для оцінки ситуації, що склалася, з метою підтримки позиції професійних спілок та збереження стабільного соціального діалогу в Україні.

Профспілки пікетуватимуть представництво МВФ в Україні

У Києві активісти Федерації профспілок України 17 серпня пікетуватимуть представництво Міжнародного валютного фонду в Україні “у зв’язку з неправомірним втручанням МВФ у внутрішню соціальну політику держави”.

Про це УНІАН повідомили у медіа-центрі ФПУ.

Як зазначається у повідомленні, представники ФПУ вимагатимуть від МВФ терміново провести спільні консультації з керівництвом уряду України та представниками всеукраїнських профспілок для обговорення умов кредитування України і зняття безпідставних соціальних обмежень.

Акція триватиме з 10 год. до 12 год. за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 5.

Актуально

В Україні масово горять степи

Державний комітет лісового господарства України стурбований ситуацією з масовими пожежами в степах України, які вже стали причиною займання житлових будинків у прилеглих населених пунктах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив керівник Держкомлісгоспу України Микола ШЕРШУН.

За його словами, найбільше від пожеж на сьогодні страждає Луганська область, яка лідирує за кількістю займань і їх площі. Потім йдуть Дніпропетровська, Запорізька, Київська і Черкаська області.

«Сьогодні в Луганській і Запорізькій областях горять степи фронтом по 6-10 км. Таким чином, за один день вигоряє близько 6 тис. га степів, - сказав М.ШЕРШУН. - Вчора у Луганській області зі степу пожежа перекинулася на селище Шахта-5, де згорів один житловий будинок і шість сараїв, і селище Урало-Кавказ, де згоріли чотири будинки».

М.ШЕРШУН підкреслив, що з побоюванням очікує посилення пожеж в Україні, але Держкомлісгосп разом із МВС і МНС роблять усе можливе для запобігання найгіршим наслідкам.

«У посиленому режимі працює лісова охорона, щоб запобігти лісовим пожежам. Там на сьогодні задіяні 22 тис. осіб. І ще 1,5 тис. тимчасових спостерігачів, які працюють на наглядових баштах, - повідомив М.ШЕРШУН. – Проте людський чинник є істотною перешкодою і причиною багатьох пожеж в Україні».

Окрім цього, Держкомлісгосп задіяв з метою гасіння пожеж шість вертольотів Мі-2 і 6 літаків Ан-2.

Також М.ШЕРШУН додав, що проблем з фінансуванням протипожежних заходів поки немає.

Економіка

Кабмін прогнозує уповільнення інфляції до 8,9%Кабінет Міністрів України прогнозує, що зростання індексу споживчих цін в Україні за підсумками 2011 року становитиме 8,9% проти 13,1%, прогнозованих за підсумками 2010 року.

Про це йдеться в оприлюдненій на урядовому порталі постанові уряду № 701 від 11 серпня, яким затверджено основні макроекономічні показники економічного і соціального розвитку України на 2011 рік.

Згідно з документом, зростання індексу цін виробників промислової продукції становитиме 11,3%.

Нагадаємо, бюджет 2010 року розраховано, виходячи з таких прогнозних макропоказників: номінальний ВВП – 1,083 трлн. грн., темпи зростання ВВП – 3,7%, інфляція (грудень до грудня) – 13,1%, фонд оплати праці – 338,9 млрд. грн.

Мінекономіки очікує інфляцію на рівні 12%

Міністерство економіки України чекає на уповільнення темпів інфляції у 2010 році до 12% з 12,3% у 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістів директор департаменту розвитку секторів економіки Міністерства економіки України Олег ПЕНДЗІН.

За його словами, міністерство відновило оцінку динаміки цін за підсумками переговорів з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Фінанси

Янукович доручив ДПА повністю відшкодувати ПДВ підприємствам

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив Державній податковій адміністрації у стислі терміни вийти на стовідсоткове відшкодування ПДВ підприємствам.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це йшлося під час зустрічі Президента України з головою Державної податкової адміністрації Олександром ПАПАІКОЮ.

Головні теми зустрічі – виконання Державного бюджету-2010; ситуація з відшкодуванням ПДВ; хід громадського обговорення проекту Податкового кодексу, який восени має бути внесений на розгляд парламенту.

Президент одразу підкреслив, що хоче почути аргументовані пропозиції щодо ефективного вирішення проблеми з адмініструванням ПДВ.

У своїй доповіді О.ПАПАІКА повідомив, що незважаючи на складну економічну ситуацію в державі, фіксується приріст надходжень до бюджету. «Це відчувається. З початку року по окремих податках до 46% йде приріст порівняно з минулим роком», – сказав він.

Керівник ДПА повідомив, що в серпні очікується ріст надходжень майже удвічі порівняно з аналогічним періодом 2009 року. За його словами, робота з наповнення бюджету ведеться не за рахунок збільшення податкового тиску, а через аналіз фінансового стану платників, активну співпрацю з промислово-фінансовими групами.

Глава держави доручив активізувати боротьбу з незаконним відшкодуванням ПДВ та особливо – з новими тіньовими схемами, що з’являються на ринку. «Треба, щоб державні кошти використовувалися за призначенням, і жодної копійки не йшло на збагачення ділків. Потрібно наводити порядок», – наголосив Президент.

Відповідаючи на запитання В.ЯНУКОВИЧА щодо заходів податківців з протидії незаконним оборудкам зернотрейдерів, О.ПАПАІКА повідомив, що ДПА спільно з Держмитслужбою веде боротьбу з так званим псевдоекспортом, коли товар намагаються вивезти з країни за завищеними цінами, тобто таким чином прагнуть незаконно заробити на відшкодуванні ПДВ. «Думаю, ті заходи, яких ми вживаємо, дадуть нам змогу навести в цьому лад», – підкреслив він.

Обговорення Податкового кодексу завершать до осінньої сесії ВР

Громадське обговорення проекту Податкового кодексу буде завершено до початку роботи осінньої сесії Верховної Ради.

Про це сказав голова Державної податкової адміністрації Олександр ПАПАІКА, доповідаючи Президентові України Віктору ЯНУКОВИЧУ про хід обговорення проекту Податкового кодексу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, зустріч Президента України з головою Державної податкової адміністрації відбулася сьогодні. Головні теми зустрічі – виконання Державного бюджету-2010; ситуація з відшкодуванням ПДВ; хід громадського обговорення проекту Податкового кодексу, який восени має бути внесений на розгляд парламенту.

Інформуючи главу держави про хід обговорення проекту Податкового кодексу, керівник ДПА доповів, що вчора громадські слухання пройшли у Львові, на черзі – Донецьк. Далі буде друга зустріч з представниками великого бізнесу в Києві. «Висловлювання дуже різні. Більшість схиляється до того, що Податковий кодекс приймати треба, але з поправками та зауваженнями, - сказав О.ПАПАІКА.

Загалом, переконаний керівник ДПА, організований владою процес громадського обговорення проекту Податкового кодексу є результативним і йде на користь справі.

«Лунають різні пропозиції. Ми повинні знайти етичну середину, компроміс, і прийняти рішення», – наголосив Президент. В.ЯНУКОВИЧ водночас не виключив, що у подальшому Податковий кодекс ще доведеться вдосконалювати.

Сьогодні, переконаний Президент, слід готуватися до прийняття Кодексу з обов’язковим урахуванням точки зору та пропозицій громадських організацій, бізнесу тощо.

Глава держави доручив поінформувати його про результати громадського обговорення документа, зокрема щодо пропозицій, які надійшли: що йтиме на користь державі; що потрібно вилучити з проекту, який подаватиметься на розгляд народних депутатів.

НБУ: попит і пропозиція на інвалюту в серпні збалансовані

Національний банк України відзначає збалансованість попиту та пропозиції на іноземну валюту в серпні. Про це повідомляють на сайті Нацбанку.

«З початку серпня попит на іноземну валюту і її пропозиція на міжбанківському валютному ринку залишаються практично збалансованими, незважаючи на збільшення платежів за іноземними контрактами» - йдеться в повідомленні НБУ.

За даними НБУ, за такої ситуації курс гривні до долара США на міжбанківському ринку коливався у вузькому діапазоні від 7,8886 до 7,8922 грн./дол. США, а на готівковому, за операціями з продажу доларів США - від 7,8977 до 7,9021 грн. / дол. США.

Також повідомляють, що офіційний курс гривні до долара США змінювався в межах від 7,890 до 7,8927 грн./дол. США. Щодо євро гривня зміцнилася на 2,17% (До 10,0913 грн./євро), а до російського рубля - на 0,80% (до 2,5912 грн./10 рублів).

Соцполітика

Кабмін прогнозує ріст номінальної зарплати

Кабінет міністрів України прогнозує зростання рівня номінальної заробітної плати у 2011 році на 4% - до 2587 грн.

Про це сказано в постанові уряду №701 від 11 серпня, яка затверджує основні макроекономічні показники економічного і соціального розвитку України на 2011 рік.

Згідно з документом, фонд оплати праці найманих робітників у 2011 році складе 390,8 млрд. грн.

Рівень безробіття за методологією МОТ очікують на рівні 7,6-8,1%, кількість працюючих громадян - 20,4-20,6 млн. осіб.

Влада обговорює нові тарифи у Києві

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ заявив, що поки немає рішення НКРЕ про підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги в Києві з 1 серпня ц.р. у зв’язку зі зростанням ціни на газ, що використовується для виробництва тепла.

Про це О.ПОПОВ сказав сьогодні під час прес-конференції.

Перший заступник голови КМДА зазначив, що в тарифах, які почали діяти з 1 липня в столиці “ніякої прив’язки до збільшення ціни на газ немає”.

“Тарифи, які вступили з 1 числа минулого місяця – ці тарифи були прийняті ще в минулому році і восени були скасовані у зв’язку з мораторієм (мова йде про Тристоронню угоду КМДА, Київенерго та Нафтогаз про фіксований тариф протягом всього опалювального сезону на рівні того, що діяв влітку минулого року, до осіннього підвищення - УНІАН). У зв’язку з тим, що цей мораторій завершився, тарифи в тому самому варіанті з 1 липня цього року вступили в дію на території Києва і таким чином рівень відшкодування тарифів на тепло і гарячу воду від економічно обгрунтованих збільшився від 46%, який був до цього, до 62-63%, який є зараз”, - прокоментував О.ПОПОВ.

За його словами, на сьогодні мерія та НКРЕ, яка нині приймає рішення про підвищення цін на тепло і гарячу воду, проводять консультації щодо тарифів в столиці у зв’язку зі збільшенням ціни за природний газ. Поки такого рішення, як запевнив О.ПОПОВ, стосовно Києва немає.

“Сьогодні в нас йдуть поки що консультації з НКРЕ. Ми на відповідні речі не виходили відносно термінів і розмірів можливого підняття тарифів”, - сказав О.ПОПОВ.

В тому випадку, якщо буде прийнято рішення про підвищення рівня тарифів в Києві, мерія зі свого боку запропонує заявлені вже в ЗМІ заохочувальні заходи, зокрема, 10% зниження плати за ЖКП для добросовісних платників.

"Що стосується пільг - це моя особиста ініціатива. Хотів її реалізувати в масштабах України, коли працював міністром. І обов’язково реалізую її в Києві. Якщо буде підвищення тарифів в Києві через рішення НКРЕ відносно міста Києва, то ми запропонуємо свій варіант, який дозволить ввести цю норму”, - зазначив О.ПОПОВ.

Щодо штрафних санкцій для боржників (пені), він наголосив, що це передбачено законодавством України і не залежить від муніципалітету. За його поясненням, на відповідну норму закону деякий час діяв мораторій, але зараз вона вступила в дію.

За інформацією О.ПОПОВА, проплата в літні місяці в Києві за ЖКП від населення становить приблизно 100%. “Але в середньому по року ми маємо приблизно 91-92 % платежів, тобто стабільно не проплачує до 10% людей”, - поінформував він.

Кінах проти подальшого підвищення ціни на газ для населення

Президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій КІНАХ вважає, що подальшого підвищення ціни на газ для населення проводити не потрібно.

Про це йдеться в коментарі, переданому УНІАН прес-службою УСПП.

«Ми повинні забезпечити народу гідний рівень соціального захисту, поступове зростання якості життя. Для багатьох справжнім ударом вже стало недавнє підвищення цін на газ. Я б просто заборонив уряду говорити сьогодні про другий етап підвищення тарифів", - заявив А.КІНАХ.

На його думку, у країни є всі можливості забезпечити людей природним газом за доступною ціною шляхом збільшення власного видобутку газу, оптимізації фінансових потоків у паливно-енергетичному комплексі з погляду їх прозорості й ефективності, посилення платіжної дисципліни у сфері ПЕК, ЖКГ і промисловості, посилення боротьби з корупцією.

"Держава повинна діяти так, аби постійно підвищувати рівень життя і платоспроможність працюючих, підтримувати соціально незахищених, створювати і вдосконалювати прозору систему субсидій, іншої допомоги. Якщо непопулярні заходи справді невідворотні, мають бути в сотні разів посилені комунікації «уряд-суспільство», «уряд-бізнес», налаштувати чесний, прозорий діалог влади і народу, відповідальний зворотний зв`язок між ними», - переконаний А.КІНАХ.

Він вважає, що виправляти за рахунок громадян проблеми недосконалого менеджменту компаній, зокрема НАК “Нафтогаз України”, виправдовувати цим черговий транш МВФ “абсолютно неприпустимо і неправильно”. “Стабілізацією стану державної компанії має займатися держава, це жодним чином не може відбуватися за рахунок населення”, - наголосив А.КІНАХ.

Агро

ГПУ розпочала перевірку ринку зерна

На виконання доручення Президента України Генеральна прокуратура розпочала перевірку додержання законів, що регулюють порядок функціонування ринку зерна, у т.ч. його експорту.

До перевірки залучено прокурорів Криму, областей, міст Києва і Севастополя, повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури.

Основну увагу приділено питанням законності формування цін при закупівлі зерна у вітчизняних сільгоспвиробників, захисту їх від протиправного примушення до продажу зерна за низькими цінами, а також виконанню вимог митного законодавства під час вивезення цього товару за кордон.

Крім того, буде дана оцінка повноти виконання органами влади та органами контролю покладених на них законами повноважень щодо забезпечення розвитку та стабільного функціонування ринку зерна.

Присяжнюк: причин для подорожчання хліба немає

Голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК заявляє про відсутність причин для зростання цін на хліб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні під час засідання з питань забезпечення хлібом Київської області.

"На сьогодні ризиків підвищення ціни на хліб у нас немає", - сказав А.ПРИСЯЖНЮК.

Він повідомив, що в поточному році київські хлібороби зібрали ранніх зернових на рівні 1,1 млн. тонн. При цьому, за даними хлібної інспекції, 70% зерна - продовольче і 30% - фуражне. Для задоволення потреб Київської області потрібно 260 тис. тонн продовольчого зерна, тому, виходячи з даних збирання врожаю області, річна потреба в зерні Київської області буде забезпечена повністю.

"У Київській області досить борошна, щоб забезпечити усі хлібопекарські комбінати", - сказав А. ПРИСЯЖНЮК, додавши, що немає підстав заявляти про те, що в області немає борошна і зерна. Він додав, що для хлібопекарських підприємств, які не мають борошна, обласна адміністрація через Аграрний фонд підготувала 160 тис. тонн борошна.

"Я не допущу, щоб у Києві була ціна на хліб найвища в Україні", - підкреслив А.ПРИСЯЖНЮК.

За даними Київської ОДА середні ціни на хліб в області складають сьогодні 4,9 грн. за кілограм з борошна вищого гатунку, 3,39 грн. за кілограм - першого сорту і 2,76 грн. за кілограм - житнього.