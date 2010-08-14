Площа пожеж у Росії скоротилася

Площа природних пожеж за добу в Росії скоротилася на 8 тис. га і зараз становить 56,2 тисяч гектарів.

Як повідомили УНІАН в МНС РФ, скоротилася також кількість вогнищ пожеж - з 505 до 480.

Помітно поліпшилася ситуація і в Московській області. Порівняно з учорашнім днем кількість пожеж скоротилася майже вдвічі - з 29 до 16, сім з яких лісові і дев’ять - торф`яні. Площа наявних пожеж у Підмосков`ї скоротилася до 84 га.

Зменшилася кількість пожеж у Рязанській області - з 20 до 15 вогнищ, при цьому площа пожеж ще залишається там значною - 3366 га.

Водночас найпроблемнішим регіоном залишається Нижньогородська область, де діє 73 вогнища пожеж, хоча їх загальна площа скоротилася на 10 тис. га.

На сьогодні залишаються також на контролі Республіка Чувашія і Свердловська область.

За минулу добу авіація МНС РФ здійснила 96 вильотів на гасіння пожеж. На вогнища пожеж було злито понад 4 тисячі тонн вогнегасної рідини.