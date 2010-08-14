У Ніжинській лікарні перебувають 7 дітей і 8 дорослих

У реанімаційному та інфекційному відділеннях Ніжинської міської лікарні з попереднім діагнозом “гостра респіраторна вірусна інфекція” перебувають 7 дітей та 8 дорослих, госпіталізованих з дитячого будинку-інтернату.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МНС.

На місці події продовжує роботу комісія Міністерства охорони здоров’я України.

Ситуація перебуває під контролем Головного управління МНС в Чернігівській області.

Як повідомляв УНІАН, у Ніжинському дитячому інтернаті, де живуть особи з ураженнями центральної нервової системи, 11 серпня було зареєстровано смерть п`яти людей. Усі померлі віком від 10 до 19 років.

Ніжинською міжрайонною прокуратурою за даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 137, ч. 2 ст. 140 Кримінального кодексу України (неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей та неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником).