Зник безвісти головний редактор газети «Новий стиль»

У Харкові зник безвісти головний редактор інформаційної газети «Новий стиль» Василь КЛІМЕНТЬЄВ.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Харківській області, із заявою про те, що В.КЛІМЕНТЬЄВ пішов з дому та не повернувся, звернулись його близькі родичі.

У ході перевірки встановлено, що 11 серпня В.КЛІМЕНТЬЄВ виїхав з дому з невідомим чоловіком на автомобілі «БМВ» сріблястого кольору в невідомому напрямку.

Працівниками міліції здійснюються усі необхідні заходи для пошуку журналіста.

Газета займається розслідуваннями на правову тематику. У редакції газети «Новий стиль» на телефонні дзвінки не відповідають.