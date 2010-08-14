Харківщину сьогодні накрив смог

Харків і Харківську область сьогодні зранку накрив смог.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ГУ МНС України у Харківській області, смог викликаний пожежами на торфовищах у Воронезькій та Рязанській областях Росії.

У ГУ МНС запевняють, що загрози для життя та здоров’я людей смог не несе.

На території Харківської області великих лісових пожеж немає. Виникають невеликі займання сухої трави і хвойної підстилки, які рятувальники ліквідують у найкоротші терміни. Пожежна ситуація у Харківській області знаходиться під контролем, йдеться у повідомленні.