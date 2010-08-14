Балога: «Єдиний Центр» готовий підтримати чинну владу

Член президії «Єдиного Центру» Віктор БАЛОГА заявляє про готовність партії підтримати чинну владу у проведенні реформ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи сьогодні на з’їзді партії.

«Зі свого боку, «Єдиний Центр» готовий підтримати Президента, уряд і парламент у реформах для України. Наша політична сила завжди декларувала цю позицію», - сказав він.

В.БАЛОГА підтвердив, що народні депутати від «Єдиного Центру» не входитимуть до парламентської коаліції: «Проте ця підтримка не означає, що народні депутати з «Єдиного Центру» вступлять у діючу коаліцію. Для нас модель стосунків із владою – це взаємодія на засадах інтересів суспільства і країни. Напевно, шановні однопартійці, такий підхід ні в кого з вас не викликає заперечень. Водночас, незалежно від бажання влади проводити реформи, у нас є власні можливості змінювати свою країну. Їх дають нам місцеві вибори».

Водночас В.БАЛОГА розкритикував дії чинної влади. За його словами, люди жили очікуваннями вкрай потрібних перетворень, але чинна влада не виправдала цих сподівань. «Миттєве формування владної вертикалі не можна вважати бажаним результатом. Адже влада – це не мета, а лише ресурс», - сказав він.

Він наголосив, що за півроку держава не одержала необхідного прискорення, реформи у ключових секторах фактично так і не почалися.

На думку лідера «Єдиного Центру», сьогодні є всі ознаки кризи управління. «Надмірний уряд не може гнучко реагувати на виклики і оперативно приймати рішення. Продуктивні ідеї у великому дефіциті. Державні топ-менеджери часто мислять і діють у категоріях минулого століття», - сказав він.

За словами В.БАЛОГИ, сьогодні відбуваються спроби переглянути суспільні і національні цінності, зроблено крок назад у дотриманні громадянських прав і свобод, зокрема, свободи слова.

Також В.БАЛОГА зауважив, що у зовнішній політиці склався дисбаланс між східним і західним векторами, що створило загрозливі сценарії для національної безпеки.

«Сказане мною – лише деякі узагальнення. Вони свідчать про згубні прорахунки влади. Їх можна і треба виправити. Інакше країна втратить еволюційну перспективу», - заявив він.

На думку В.БАЛОГИ, і в держави, і у влади залишається достатньо ресурсів, щоб уникнути обвального падіння, і треба лише залучити волю й нову якість інтелекту.

«Оцінюю здатність владної команди провести роботу над помилками зі стриманим оптимізмом. Хоча б через усе ще високий рівень суспільної довіри», - додав він.