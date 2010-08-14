Уряд Словаччини активно підтримуватиме Україну

Уряд Словацької Республіки активно підтримуватиме прагнення України на шляху європейської інтеграції та проведення реформ.

Про це йдеться у затвердженій цього тижня Народною радою Словаччини (парламентом) програмі діяльності нового коаліційного уряду цієї країни, текст якої є у розпорядженні УНІАН.

Зокрема, політиці щодо України присвячене окреме положення у зовнішньополітичному розділі документа – «Добросусідські відносини, регіональна безпека та співробітництво».

«Безпечна, економічно прогресуюча, демократична і вільна Україна є важливим елементом загальноєвропейської стабільності. Уряд Словацької Республіки буде у подальшому активно підтримувати наміри України у сфері інтеграції й модернізації, які наближатимуть її до регіону безпеки й розвитку, в якій перебуває Словацька Республіка», - зазначено у програмних засадах словацького уряду.

Як сказав у коментарі УНІАН провідний словацький політичний експерт, президент Інституту проблем суспільних відносин (Братислава) Григорій МЕСЕЖНІКОВ, перспективи, підкріплені на законодавчому рівні словацькою стороною, для розвитку відносин України і Словаччини є цілком позитивними.

«Виходячи із наявного балансу політичних сил, внутрішньополітичної ситуації, що сформувалися після нещодавніх парламентських виборів у Словаччині та Чехії, а також унаслідок перемоги на президентських виборах нового Президента Польщі Броніслава КОМАРОВСЬКОГО, у цих державах окреслилися тенденції посилення впливу політичних партій правоцентристської ідеологічної спрямованості», - охарактеризував політолог загальну ситуацію у сусідньому з Україною регіоні.

Щодо позиції країн регіону до України політолог висловив думку, що, зокрема, Словаччина та Польща, але меншою мірою Чехія, підтримуватимуть усі європейські прагнення держави і реалізацію відповідних програм співробітництва у цій сфері, намагатимуться посилювати європейській вектор зовнішньої політики України.

Водночас, зазначив Г.МЕСЕЖНІКОВ, у Словаччині, Чехії та Польщі посилиться зовнішньополітичний курс на більш тісне співробітництво з Європейським Союзом та активізація використання переваг членства в цій організації.

У зв’язку з цим таку зовнішню, а відтак, і внутрішню політику нових керівництв цих держав аналітик характеризує як «помірковану європейсько-оптимістичну», із чітким проєвропейським підходом в реалізації національних інтересів.