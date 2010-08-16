У Ніжині госпіталізовані ще двоє дітей

Сьогодні вночі до інфекційного відділення Ніжинської міської лікарні з діагнозом “гостра респіраторна вірусна інфекція” госпіталізовано ще двох дітей з місцевого будинку-інтернату.

Як повідомляє МНС, у зв’язку зі стабілізацією стану здоров’я з лікарні виписано трьох вихованців інтернату.

Станом на 7.00 понеділка у реанімаційному та інфекційному відділеннях перебувають на лікуванні у задовільному стані 13 осіб (9 дітей та 4 дорослих), яких було госпіталізовано протягом 11-16 серпня. На місці події продовжує роботу комісія Міністерства охорони здоров’я України.

Ситуація перебуває під контролем Головного управління МНС у Чернігівській області.