Путін наказав готуватися до дощів

Прем`єр-міністр РФ Володимир Путін доручив членам урядової комісії з попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій вжити всіх необхідних заходів у зв`язку з проходженням холодного фронту в регіонах Північно-Західного, Центрального і Приволзького федеральних округів, повідомили в прес-службі уряду.

"Дано доручення щодо швидкої ліквідації наслідків проходження холодного фронту та відновлення електропостачання населених пунктів у Північно-Західному федеральному окрузі, забезпечення безперебійної роботи медичних і соціальних установ", - цитує прес-службу РІА "Новости".

Над територією Ленінградської області в неділю пройшов грозовий фронт із шквалами. Відбулися віялові відключення електропостачання в сімох районах. Повалені дерева усладнили рух автодорогами, перервався рух близько 50 потягів.