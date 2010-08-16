У Чернігівській області горить торфовище на площі 25 га.

Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації, пожежа сталась поблизу с. Кукшин Ніжинського району. Її причина – необережне поводження з вогнем невстановленої особи. Пожежу локалізовано, проте її ліквідація триває.

Крім того, в області триває гасіння пожеж на торфовищах поблизу сіл Сядрине Корюківського району, Сухиня Бобровицького району, Ловинь та Добрянка Ріпкинського району. Торфовища горять на загальній площі понад 2 га. За висновками рятувальників, в усіх випадках пожежі спричинені необережністю при поводженні з вогнем.