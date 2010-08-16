Анонс на 16 серпня

Відбудеться засідання Урядового комітету з питань аграрної політики та земельних відносин.

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Центр Експертиз ТЕСТ проведе прес-конференцію за результатами дослідження безпеки засобів для схуднення. Було досліджено 10 найбільш продаваних марок.

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У приміщенні Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва відбудеться прес-конференція на тему: «Нові умови для бізнесу: 2/3 видів дозволів буде скасовано». Участь у прес-конференції візьме заступник голови Держкомпідприємництва Галина Яцишина.

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