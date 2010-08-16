Анонс на 16 серпня
10:38, 16 серпня 2010Різне
0
Засідання Урядового комітету з питань аграрної політики та земельних відносинТЕСТ оголосить результати дослідження безпеки засобів для схуднення
Відбудеться засідання Урядового комітету з питань аграрної політики та земельних відносин.
***
Центр Експертиз ТЕСТ проведе прес-конференцію за результатами дослідження безпеки засобів для схуднення. Було досліджено 10 найбільш продаваних марок.
***
У приміщенні Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва відбудеться прес-конференція на тему: «Нові умови для бізнесу: 2/3 видів дозволів буде скасовано». Участь у прес-конференції візьме заступник голови Держкомпідприємництва Галина Яцишина.
***
Повний варіант випуску "УНІАН-Анонс" розповсюджується за передплатою. Відділ маркетингу - т. (044) 220-11-98
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter