Визначені види діяльності, які не можна починати за деклараціями

Державний комітет з питань регуляторної політики і підприємництва підготував проект постанови, у якому визначають список видів діяльності, які не можна починати за декларативним принципом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні на прес-конференції заступник голови комітету Галина ЯЦИШИНА.

Зокрема проект урядової постанови "Про затвердження списку певних дій зі здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть вестися на підставі надання декларації", розроблений Держкомпідприємництва, включає 91 вид дозволів. У комітеті стверджують, що цей список буде скорочений орієнтовно до 68. На сьогодні законодавством передбачено 227 видів документів дозвільного характеру.

Проект постанови передбачає, що на підставі декларативного принципу не можна починати діяльність в таких галузях як виробництво молока, молочних продуктів і молочної сировини, виробництво насіння, переробка нафти, роботи зі збагачення корисних копалини, ввезення на територію країни тварин, продуктів тваринного походження і так далі. Всього документ пропонує визначити понад 90 видів госпдіяльності, які не підпадатимуть під декларативний принцип.

Як повідомляв УНІАН, 7 липня 2010 року Верховна Рада ухвалила в цілому Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" про здійснення господарської діяльності на підставі подачі декларації. За ухвалення цього рішення проголосували 272 народні депутати з 417, зареєстрованих в сесійному залі. Цей закон набуває чинності з дня його публікації.

Закон встановлює право суб`єктів господарювання на проведення певних дій на підставі надання декларації, поширюється на усі види діяльності, не заборонені законом. Перелік видів господарської діяльності, які не можуть здійснюватися на підставі надання декларації, у 30-денний термін визначає Кабінет Міністрів.

Законом передбачено, що "…у разі незатвердження урядом упродовж місяця з дня публікації переліку певних дій зі здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть вестися на підставі надання декларації, суб`єкт господарювання має право на ведення господарської діяльності або видів господарської діяльності за поданням декларації".