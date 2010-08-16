У Росії через пожежі до медустанов звернулися більш як 1,3 тисячі осіб

У Росії через природні пожежі до медичних установ звернулися більш як 1,3 тисячі осіб.

Про це УНІАН повідомили у Міністерстві охорони здоров`я і соціального розвитку РФ.

«Всього по медичну допомогу звернулося 1352 особи, амбулаторно медичну допомогу одержало 1224 особи, перебувають на даний час на стаціонарному лікуванні 73 особи. За уточненими даними, загинуло 53 особи», - зазначають у повідомленні.

У всіх пунктах тимчасового розміщення відкрито медичні пункти, організовано цілодобове чергування медичного персоналу. В осередках загоряння чергують бригади швидкої медичної допомоги суб`єктів РФ.

За інформацією відомства, на сьогодні пожежами охоплені 15 суб`єктів РФ. Особливо складна ситуація зберігається на території Свердловської і Владимирської областей.