Анонс на 17 серпня

Відбудеться прес-сніданок, присвячений аналізу нинішнього стану житлово-комунального господарства в Україні і обговоренню пропозицій партії «Сильна Україна» по реформуванню ЖКХ. Організатор - ПП “Сильна Україна”.

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Аукціон по Прикарпаттяобленерго на Українській біржі.

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Активісти Федерації профспілок України пікетуватимуть представництво Міжнародного валютного фонду в Україні у зв`язку з втручанням МВФ у внутрішню соціальну політику держави.

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11-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція однієї з найбільших структур шоу-бізнесу в СНД TALANT Group, присвячена початку боротьби з «сувенірним» піратством. Учасники: Борис Бронштейн - президент TALANT Group, Дмитро Покровський - партнер ЮФ «Покровський, Льовковській і партнери» (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці по редакційних посвідченнях.

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Прес-конференція на тему: «Екологічний стан водоймищ після спеки». Учасники: директор Інституту водогосподарських екологічних проблем Анатолій Яцик і старший науковий співробітник відділу екології водоймищ Інституту гідробіології НАН України Юрій Плигін.

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Прес-конференція на тему: «Осінні перспективи оздоровлення газового сектора України». Учасники: Олександр Нарбут, незалежний експерт з енергетичних питань та ін.

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Прес-конференція донецького міського голови Олександра Лукьянченка на тему: «Підготовка Донецька до Євро-2012».

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У рамках щорічної загальнодержавної виставкової акції «Барвиста Україна» і Всеукраїнського конкурсу-виставки «Кращий вітчизняний товар року» відбудеться круглий стіл на тему: «Вплив нового Податкового Кодексу України на бизнес-среду» за участю керівництва ДПА, керівників облдержадміністрацій і представників ділових структур, які обговорюватимуть шляхи реформування податкової системи, ухвалення і узагальнення пропозицій до проекту Податкового Кодексу України.

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Під головуванням міністра з питань житлово-комунального господарства України Юрія Хіврича відбудеться у режимі аудіозв`язку селекторна нарада з регіонами з питань стану підготовки об`єктів житлово-комунального господарства, міського електротранспорту і об`єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2010/11 рр. та ін. питання.

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УНІАН