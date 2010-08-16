Головне на 16 серпня

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Економіка

ВВП України виріс на 6%

Зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України за підсумками другого кварталу 2010 року проти показника аналогічного періоду 2009 року в постійних цінах 2007 року склало 6%.

Про це повідомляється на сайті Державного комітету статистики України.

Також повідомляється, що зростання ВВП України за II квартал 2010 проти I кварталу 2010 року, з урахуванням чинника сезонності, склало 3,9%

Позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу України склало 400,5 млн. дол.

Позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу України в першому півріччі 2010 року склало 400,5 млн. дол., проти негативного сальдо в розмірі 479,1 млн. дол. в I півріччі 2009 року.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 2 млрд. 514,9 млн. дол., позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами – 2 млрд. 915,4 млн. дол., проти 2 млрд. 466,4 млн. дол. і 1 млрд. 987,3 дол. відповідно в першому півріччі 2009 року.

Імпорт товарів і послуг в Україну в першому півріччі 2010 року зріс до 27 млрд. 955,4 млн. дол. (за перше півріччя 2009 року – 22 млрд. 143,1 млн. дол.), причому імпорт товарів склав 25 млрд. 613,1 млн. дол. (за перше півріччя 2009 року – 19 млрд. 766,3 млн. дол.), імпорт послуг – 2 млрд. 342,3 млн. дол. (за перше півріччя 2009 року – 2 млрд. 376,8 млн. дол.).

Експорт товарів і послуг з України в першому півріччі 2010 р. зріс до 28 млрд. 355,9 млн. дол. (за перше півріччя 2009 року – 21 млрд. 664 млн. дол.). При цьому експорт товарів склав 23 млрд. 098,2 млн. дол. (за перше півріччя 2009 року – 17 млрд. 299,9 млн. дол.), експорт послуг – 5 млрд. 257,7 млн. дол. (за перше півріччя 2009 року – 4 млрд. 364,1 млн. дол.).

В Україні роздрібний товарооборот зріс на 3,9%

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств України в січні-липні ц.р. у зіставних цінах зріс на 3,9%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, і становив 146,28 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, зростання обсягів роздрібного товарообороту за підсумками січня-липня ц.р. зафіксовано в більшості областей України. При цьому найбільше зростання відзначено в Севастополі - 13,2% - до 1 млрд. 599,2 млн. грн., Луганській області – на 9,1% - до 4 млрд. 695,4 млн. грн., Донецькій і Запорізькій областях - на 6,8% - до 13 млрд. 193,4 млн. грн. і 5 млрд. 494 млн. грн. відповідно.

Разом із тим, спад обсягів роздрібного товарообороту за підсумками січня-липня ц.р., порівняно з аналогічним періодом 2009 року, зафіксовано в п`яти областях країни, найбільший - у Львівській обл. - на 3% - до 7 млрд. 849,3 млн. грн. і Рівненській області - на 2,7% - до 2 млрд. 293,3 млн. грн.

Соцполітика

Одноразова допомога дітям-сиротам становитиме 1590 грн.

Кабінет міністрів України залишив на рівні 2009 року суму одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківської опіки, - 1590 грн.

Постанову від 11 серпня 2010 р. № 703 оприлюднено на урядовому порталі.

Будівництво

Введення в експлуатацію житла зросло на 43%

В Україні в першому півріччі 2010 року введено в експлуатацію 3 млн. 247,3 кв. м житла, що на 43,2% більше, порівнянні з аналогічним періодом 2009 року.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, переважаюча частка житла (73,2% загального обсягу, або 2 млн. 375,1 тис. кв. м) введена в експлуатацію в одноквартирних будинках. У будинках з двома та більше квартирами введено відповідно 26,7%, або 868,3 тис. кв. м, у гуртожитках – 0,1% загального обсягу (3,9 тис. кв. м загальної площі).

Майже половина (49,6% загального обсягу) житла введена в експлуатацію відповідно до Тимчасового порядку прийняття в експлуатацію завершених будівництвом приватних житлових будинків садибного типу, дачних і садових будинків з господарськими спорудами, збудованими без дозволу на виконання будівельних робіт.

Обсяги введеного житла в міських поселеннях порівняно з відповідним періодом 2009 року зросли на 18,6% - до 2 млн. 087 тис. кв. м, у сільській місцевості – в 2,3 рази – до 1 млн. 160 тис. кв. м. Питома вага введеного в сільській місцевості житла зросла до 35,7% проти 22,4% в першому півріччі 2009 року.

У Держкомстаті зазначили, що в першому півріччі ц.р. обсяги житлового будівництва зросли в 22 регіонах країни.

У Київській області, Києві і Львівській області збудовано 31% загального обсягу житла, ще 23% - в Івано-Франківській області, АРК, Одеській і Хмельницькій областях.

За рахунок коштів державного бюджету в першому півріччі ц.р. збудовано 5,1 тис. кв. м загальної площі житла, що становить 32,4% до відповідного періоду 2009 року.

Частка житла, збудованого за рахунок цих коштів, склала 0,2% загальнодержавного обсягу (в першому півріччі 2009 р. – 0,7%).

У січні-червні ц.р. введено в експлуатацію 25,9 тис. квартир, з них у міських поселеннях – 17,9 тис., у сільській місцевості – 8 тис. квартир.

ПЕК

ПІДПРИЄМСТВА ТКЕ НЕ ПЛАТЯТЬ ЗА СПОЖИТИЙ ГАЗ

За даними оперативного моніторингу, станом на 14 серпня 2010 року підприємства теплокомуненерго (ТКЕ) розрахувалися з ДК «Газ України» за спожитий з 1 жовтня 2009 року природний газ на 77%, сума заборгованості підприємств ТКЕ перед компанією за цей період перевищує 2,3 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК «Газ України».

У повідомленні наголошується, що найбільші борги за газ за період з 1 жовтня 2009 залишаються у підприємств ТКЕ Донецької (473 млн. грн.), Дніпропетровської (333 млн. грн.), Луганської (273 млн. грн.), Харківської (231 млн. грн.) і Одеської (133 млн. грн.) областей.

Станом на 14 серпня ц.р. борг столичної енергокомпанії АЕК «Київенерго» перед ДК «Газ України» перевищує 1,94 млрд. грн. (рівень оплати в 2010 році – 55%).

Найнижчий рівень розрахунків за спожитий з 1 жовтня 2009 року природний газ стабільно демонструють підприємства ТКЕ Луганської (47%), Закарпатської (47%), Житомирської (61%) областей і Севастополя (56%).

Повністю розрахувалися за спожитий природний газ теплоенергетичні підприємства Миколаївської області, Чернівецької – на 96%, Полтавської, – на 95%.

ДК «Газ України» зазначає, що за наявності в підприємств ТКЕ заборгованості за спожитий з 1 жовтня року природний газ, договори на постачання природного газу в новому опалювальному сезоні 2010-2011 рр. укладатися не будуть і, відповідно, не виділятимуться планові обсяги природного газу.

ДК «Газ України» також попереджає, що в разі недотримання дисципліни розрахунків за спожитий газ компанія порушуватиме перед керівництвом місцевих органів влади питання про зміну менеджменту теплопостачальних підприємств.

Значна заборгованість підприємств теплоенергетики за природний газ ускладнює акумуляцію Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» коштів для проведення своєчасних і повних розрахунків за імпортований природний газ, а також підготовку до нового опалювального сезону 2010-2011 рр.

Гуртові ціни на бензин в Україні знизилися

З 9 до 16 серпня середні по Україні крупногуртові ціни на нафтопродукти знизилися на 1,1-2,4% (у середньому на 1,8%).

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій групі "А-95" (Київ).

За даними моніторингу консалтингової групи "А-95", з 9 до 16 серпня середні по Україні крупногуртові ціни на нафтопродукти змінилися таким чином: на бензин А- 80 - знизилися на 1,1%, або 90 грн./тонна, - до 8190 грн./тонна; на бензин А- 92 - знизилися на 2%, або 170 грн./тонна, - до 8250 грн./тонна; на бензин А- 95 - знизилися на 2,4%, або 200 грн./тонна, - до 8290 грн./тонна; на дизельне паливо - знизилися на 1,8%, або 130 грн./тонна, - до 7170 грн./тонна.

Нагадаємо, баланс (сукупність виробництва, імпорту і експорту) бензинів за підсумками 2009 року в Україні склав 4,24 млн. тонн (у 2008 році - 4,75 млн. тонн), а дизельного палива - 4,36 млн. тонн (у 2008 році - 5,29 млн. тонн).

Агро

В Україні намолотили 28,7 млн. тонн зерна

В Україні станом на 16 серпня зібрано 28,7 млн. тонн зернових і зернобобових з площі 11,59 млн. га, середня врожайність зернових і зернобобових культур становить 24,8 ц/га.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики України.

Зокрема, пшениці намолочено 17,79 млн. тонн з 6,25 млн. га за середньої врожайності 28,4 ц/га; ячменю – 9,21 млн. тонн з 4,31 млн. га за середньої врожайності 21,4 ц/га; жита – 503 тис. тонн з 277 тис. га за середньої врожайності 18,1 ц/га.

Крім того, зібрано гороху 485 тис. тонн з 277 тис. га за середньої врожайності 17,5 ц/га; гречки – 31 тис. тонн з 38 тис. га за середньої врожайності 8 ц/га і проса – 44 тис. тонн з 28 тис. га за середньої врожайності 15,6 ц/га.

Також зібрано 1,4 млн. тонн ріпаку з 832 тис. га за середньої врожайності 16,9 ц/га.

Як повідомляв УНІАН, згідно з прогнозами, Україні вдасться зібрати 42-43 млн. тонн зерна.

Перевезення

Перевезення пасажирів в Україні скоротилися на 8%

За січень-липень 2010 р. послугами пасажирського транспорту скористалися 3,9 млрд. пасажирів, виконана пасажирська робота в обсязі 76,2 млрд. пас./км, що відповідно на 7,7% і 1,5% менше обсягів січня-липня 2009 р. Про це повідомляє Державний комітет статистики України.

Зокрема, залізничним транспортом за січень-липень 2010 р. відправлено 252,2 млн. пасажирів (з урахуванням перевезень Київською міською електричкою), що на 0,3% менше, ніж за січень-липень 2009 р. Відправлення пасажирів зменшилися на Донецькій залізниці на 2,4%, Львівській - на 1,7%, Південно-Західній - на 0,4%, Південній - на 0,3% і Придніпровській - на 0,1%. На Одеській залізниці відправлення пасажирів зросли на 1,7%.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 2,2 млрд. пасажирів, що на 8,1% менше обсягів перевезень пасажирів у січні-липні 2009 р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 8,1%.

Перевезення пасажирів морським транспортом порівняно із січнем-липнем 2009 р. зросли на 2,2%. Підприємства м. Севастополя, які виконали 83,7% загальних обсягів морських перевезень пасажирів, збільшили перевезення пасажирів на 1,5%.

Закордонні морські перевезення пасажирів зросли на 11,1% порівняно з січнем-липнем 2009 р. Підприємства Автономної Республіки Крим, які виконують майже всі морські закордонні перевезення (96,8%), збільшили перевезення пасажирів у січні-липні 2010 р. на 12,9%.

Крім того, авіаційним транспортом перевезено 3,3 млн. пасажирів, що на 13,8% більше, ніж за січень-липень 2009 р.

Також за січень-липень 2010 р. міським електротранспортом перевезено 1,5 млрд. пасажирів, що на 8,3% менше порівняно із січнем-липнем 2009 р.