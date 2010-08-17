Клюєв не виключає змін у складі Кабміну

Перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ не виключає, що восени у складі Кабінету міністрів відбудуться деякі зміни.

Про це він заявив в ефірі 5 каналу.

«Можливо, якісь відставки будуть, можливо, якісь призначення будуть. Але в цілому, я думаю, що уряд буде працювати», - сказав А.КЛЮЄВ.

Він зазначив, що для зміни керівництва уряду сьогодні немає жодних передумов - коаліція працює продуктивно. «Зараз у коаліції і Верховній Раді я не бачу якихось великих проблем, щоб були якісь потрясіння», - заявив віце-прем`єр.

За його словами, також у парламенті немає серйозного протистояння між коаліцією та опозицією: між ними склалися «цивілізовані» стосунки.

«Передумов для зміни керівництва уряду і уряду в цілому я не бачу», - зазначив А.КЛЮЄВ.