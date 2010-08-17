Україна повністю мобілізована на боротьбу з пожежами
В Україні фіксується 240-250 пожеж
За його словами, останні кілька днів Україна переживає пік спеки.
«Піковий момент зараз проходить. На значній території України більше 35 градусів», - сказав А.КЛЮЄВ.
Він відзначив, що найскладніша і пожежонебезпечна ситуація склалася на південному сході країни.
Щодня, за даними першого віце-прем`єра, в Україні фіксується 240-250 пожеж – горять ліси, стерня на полях, торфовища і житлові будинки. Проте уряд і регіональна влада готові до швидкого реагування на надзвичайні ситуації, підкреслив А.КЛЮЄВ. Для цього, відзначив він, у кожному районі створені спеціальні штаби, до гасіння пожеж залучається особовий склад Збройних сил.
«Ми зараз мобілізовані на 100%», - сказав А.КЛЮЄВ.
За його словами, за допомогою супутників дистанційного зондування Землі фахівці мають нагоду вчасно фіксувати осередки пожеж.
«Завдяки цій системі ми можемо відправляти техніку, щоб гасити пожежі в зачатковому стані», - сказав А.КЛЮЄВ.
Він також підкреслив, що, незважаючи на велику кількість пожеж, збиток від них мінімальний.
Крім того, А.КЛЮЄВ відзначив, що уряд і місцева влада готові до евакуації людей з небезпечних районів у разі виникнення пожеж. Проте він сподівається, що необхідність не виникне.