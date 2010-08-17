На ЧАЕС радіаційна ситуація нормальна

На даний час, враховуючи сильну спеку, екологічна ситуація на Чорнобильській АЕС і в зоні відчуження нормальна.

Про це заявив перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ в ефірі «5 каналу» у понеділок.

«У нас дуже серйозна мобілізація на самій Чорнобильській електростанції, у зоні відчуження. Там досить багато техніки зібрано, багато фахівців. Працює цілодобово штаб. Ми постійно моніторимо радіаційну обстановку, як в зоні відчуження, так і в Київській області, і в цілому на території України. Зараз радіаційна обстановка в нормі і пожеж жодних не виникало ні на станції, ні на території відчуження», - сказав А.КЛЮЄВ.

У Черкаській області горить торфовище

У Драбівському районі Черкаської області сталося самозаймання покладів торфу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Головного управління МНС в Черкаській області, на території Левченківської сільської ради в Драбівському районі від самозаймання виникла пожежа покладів торфу на площі 150 м. кв. Негайно на місце повідомлення прибули 5 пожежних автомобілів та трактор агрофірми «Хлібороб».

На даний час розвиток пожежі призупинено, проте ліквідувати повністю вогонь рятувальникам не вдалося. Проблему пожежогасіння торфу можна буде вирішити лише після підняття рівня води на старому руслі річки Супой. Це дозволить затопити торфовища і тим самим ліквідувати загорання. Зараз тривають роботи щодо зведення спеціальної дамби.