InoPressa: Екологи попереджають - природні ресурси вичерпано

Ліміт природних ресурсів на Землі буде вичерпаний 21 серпня 2010 р. – екологи.

За інформацією екологів, через декілька днів, 21 серпня, жителі Землі розтратять увесь капітал, який планета надала в їх розпорядження. Про це повідомляє італійська газета La Repubblica (переклад статті - InoPressa).

"Люди витратили воду, яка спонтанно поновлювалася у водоймищах, траву, яка росте на пасовищах, рибу з морів і озер, урожаї з родючих земель, дари лісу. Одночасно закінчився корисний простір для зберігання відходів, починаючи з парникових газів, що породжують кліматичний хаос". Цю страшну статистику привела незалежна міжнародна організація Global Footprint Network, яка упродовж багатьох років підраховує вплив різних способів життя на довкілля. Вона зіставляє розтрату людства за рік і можливість планети відновити свої ресурси після такого споживання. Цей вплив організація порівнює з "відбитком ноги",який в цьому випадку людство залишає на крихкій екології планети.

Як зазначають в організації, з 22 серпня слід оголосити людей екологічними банкротами. Але, оскільки зупинитися неможливо, а альтернативи не реалізуються, люди вирішуватимуть проблему, передаючи векселі своїм онукам, тобто, відсовуючи проблему в майбутнє. "Ми братимемо воду, яка тече у підземних шарах, у тих, які не підживлюються дощами. Ми активізуватимемо пасовищне скотарство, жертвуючи полями і луками на догоду пустелям. Ми спустошимо моря і річки, виловлюючи більше риби і морепродуктів, ніж дозволяє природне відтворення. Ми продовжуватимемо втрачати кожну хвилину угіддя, рівні по площі 65 футбольним полям. До того ж ми дозволимо парниковим газам захопити атмосферу, і вони скидатимуть тепло на наші голови, сприяючи виникненню частіших повеней і пожеж", - сказано у статті.

На думку італійського вченого Роберто БРАМБІЛЛИ, щоб почати знижувати наш вплив на довкілля, потрібно небагато: істи менше м'яса, іноді їздити на велосипеді або на метро, а не на автомобілі, використовувати поновлювані джерела енергії.

Також слід брати приклад з китайців і індусів, які використовують лише необхідне і залишають більше половини ресурсів планети в розпорядження інших видів.

Інакше для задоволення наших потреб в їх нинішньому об'ємі знадобиться планета у півтора рази більша від Землі, робить висновок організація.

Раніше Global Footprint Network підрахувала: якби усі люди жили як американці, було б потрібно чотири планети, подібних до Землі. Тоді дослідники вивчили ситуацію більш ніж у 100 державах. З'ясувалося, що 80% країн споживає більше, ніж здатна дати їх власна територія. Вони спустошують свої запаси, ввозять ресурси з-за кордону і активно забруднюють океан і атмосферу.

Європеєць у середньому споживає і викидає удвічі менше, ніж американець, протее, у довгостроковій перспективі і це непосильний для планети тягар.

Менше всього споживають і забруднюють довкілля жителі бідних країн, таких як Малаві, Гаїті, Непал або Бангладеш. Середньому жителеві там потрібна всього половина гектара: а це частенько недостатньо, щоб забезпечити людину необхідною їжею і житлом.

Середньому росіянинові, за даними екологів, потрібно близько 4,5 гектарів простору. При цьому величезна країна може забезпечити йому приблизно 6 гектарів. За підрахунками Global Footprint Network, вклад Росії у забруднення довкілля і споживання ресурсів значно знизився після розвалу СРСР: очевидно, це пов'язано із занепадом промисловості і зниженням рівня життя.