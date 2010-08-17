Рейтинг Newsweek: Україна краща за Росію

Фінляндія визнана "кращою країною світу" в рейтингу американського суспільно-політичного журналу Newsweek. Україна зайняла в ньому 49-е місце, обігнавши Росію (51) і Білорусь (56).

Усього журнал порівняв 100 країн з різних регіонів за п'ятьома позиціями: охорона здоров'я, динамізм економіки, освіта, політична обстановка і якість життя, повідомляє NEWS.ru. До трійки лідерів увійшли Фінляндія, Швейцарія та Швеція. Також у першій десятці розташувалися Австралія, Люксембург, Норвегія, Канада, Нідерланди, Японія та Данія. Сполучені Штати у списку 11-ті.

Гіршими серед 100 країн визнані Буркіна-Фасо, Нігерія та Камерун.

Найкраща система охорони здоров'я, на думку Newsweek, - у Японії, що позитивно позначається на середній тривалості життя громадян - 82 роки. Крім того, Японія, за версією Newsweek, займає перше місце серед великих країн в галузі освіти і четверте за якістю життя.

Австралія також визнана країною з кращою якістю життя, але вже серед середніх країн.

Найосвіченішою країною у своїй категорії визнана Албанія. Серед країн з низьким рівнем доходу в Албанії є освіченими 99% населення. Такий же результат відзначено в Україні.

Між Тим, серед великих країн найбільш освіченою визнана Японія, хоча ця країна витрачає на освіту тільки близько 3,5% свого ВВП, у той час як США - понад 5%.

Україна також визнана країною з найбільш високим рівнем життя серед країн з низьким рівнем доходу. У тій же категорії, але серед середніх країн, перемагає Куба, а серед середніх і великих - Австралія та Німеччина.

Не дивлячись на те, що населення Сінгапуру складає трохи більше половини Нью-Йорка, ця країна отримує звання "найдинамічнішої в галузі економіки". Експерти журналу пов'язують це з відкритістю місцевої економіки, низькими податками, а також низьким рівнем корупції.

Кращими у політичній обстановці визнані: серед країн з низьким рівнем доходу - Гана, середнім - Польща. Також переможцями у цій позиції стали Австралія (у категорії середніх країн) і Німеччина (у категорії великих країн).