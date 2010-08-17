Профспілки пікетують представництво МВФ

Федерація профспілок України виступила з протестом проти вимоги Міжнародного валютного фонду підвищити пенсійний вік для жінок.

Як передає кореспондент УНІАН, під стінами Представництва МВФ у Києві зібралося близько 100 пікетників від ФПУ.

Члени профспілок вважають, що МВФ втручається у внутрішню політику України. Лідери профспілки виступають проти підвищення цін на газ, "заморожування" зарплат, введення штрафів за затримку оплати комунальних послуг, підвищення пенсійного віку для жінок на 5 років, що, за їх словами, може залишити без роботи молоде покоління фахівців.

Федерація профспілок України вимагає від МВФ провести спільні консультації з урядом України і представниками всеукраїнських профспілок для обговорення умов кредитування і зняття соціальних обмежень. "Ми хочемо, щоб під час першого етапу моніторингу МВФ в Україні, який проводитиметься в листопаді, змінилися умови кредитування, і вимагаємо зняття соціальних обмежень, зокрема - підвищення пенсійного віку. Це неконституційний акт, що суперечить статті 22 Конституції України" - заявив заступник голови Федерації профспілок України Сергій УКРАЇНЕЦЬ.

Довідка УНІАН. Виконавський комітет Міжнародного валютного фонду схвалив виділення Україні кредиту у розмірі 15,15 млрд. дол. "на допомогу владі при проведенні реформ і на економічне врегулювання". Кредит розрахований на 29 місяців.

2 серпня ц . р . віце-прем'єр-міністр України Сергій ТІГІПКО повідомив, що Україна отримала перший транш нового кредиту Міжнародного валютного фонду у розмірі 1,89 млрд. дол. За його словами, з цієї суми 1 млрд. дол. буде спрямований на покриття дефіциту державного бюджету. "З цих грошей мільярд піде на фінансування дефіциту бюджету, а 890 млн. – у валютні резерви Нацбанку", - сказав він.

За словами віце-прем'єра, другий транш кредиту очікують у грудні, проте, для цього необхідно виконати усі параметри програми співпраці з МВФ.

Зокрема, Україна узяла зобов'язання перед Міжнародним валютним фондом поступово підвищити пенсійний вік для жінок з 55 до 60 років "з метою вирішення структурних проблем в наявній пенсійній системі, зменшення дефіциту Пенсійного фонду". Кабінет міністрів України затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2010 рік з дефіцитом майже 27 млрд. грн.

Міністр економіки України Василь ЦУШКО вважає, що новий кредит Міжнародного валютного фонду був узятий на більш тяжких умовах, ніж попередній, проте, він потрібний був Україні, щоб уникнути дефолту.