Площа лісових пожеж у Росії скоротилася удвічі

Площа природних пожеж в Росії за минулу добу скоротилася у 2 рази, з 45,8 тис. до 22,7 тис. га, повідомляє РБК.

Як повідомили в управлінні інформації МНС Росії, повністю вдалося загасити пожежі у Воронезькій області. Крім того, займання практично ліквідовані в Республіці Мордові : їх площа скоротилася з 1 тис. до 65 гектарів.

Істотно зменшилася площа займання в Ніжегородській області - на 2,3 тис. га. Продовжують скорочуватися площі пожеж у Кіровській (на 100 га), Рязанській (на 200 га), Володимирській (більш ніж на 110 га) областях та в Республіці Марій Ел (на 200 га).

Площа природних пожеж в Московській області доведена до 33,6 гектарів. Нині в регіоні діють 8 лісових і 6 торфяних пожеж. На контролі МНС Росії продовжують залишатися Ніжегородська, Рязанська, Московська області, Республіка Мордовія, а також Свердловська область, де нині зареєстровано 123 вогнища пожеж. Їх площа за добу зменшилася з 24 тис. до 6 тис. гектарів, проте вогнем охоплено 2 заповідники - Вісімський та "Дєнєжкін Камінь".

До гасіння природних пожеж на території Росії залучено 166 тис. 120 осіб і 26 тис. 572 одиниці техніки.