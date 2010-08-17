Головне на 17 серпня

В Україні зростання промислового виробництва у липні поточного року проти липня 2009 року становило 6,4%, у січні-липні 2010 року до аналогічного періоду 2009 року – 11,1%.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, у липні п.р. порівняно з червнем зростання промвиробництва становило 2,9%.

Згідно з повідомленням, зростання обсягів промвиробництва у липні п.р. проти липня 2009 року за галузями становило: у видобувній промисловості – спад 0,6% (до червня п.р. – зростання 0,9%), зокрема у видобутку корисних копалин, окрім паливно-енергетичних – зростання 4,8% (до червня п.р. – зростання 4,2%), у видобутку паливно-енергетичних корисних копалин – спад 4,8% (до червня п.р. – спад 1,7%).

В оброблювальній промисловості зростання обсягів виробництва у липні п.р. порівняно з липнем 2009 року становило 9,1% (до червня п.р. – зростання 2,8%), зокрема у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів зафіксовано зростання на рівні 4,8% (до червня п.р. – зростання 1,3%).

У легкій промисловості зафіксовано спад обсягів виробництва на рівні 1,9% (до червня п.р. – спад 6,2%), зокрема у текстильній промисловості і виробництві одягу, хутра і виробів з нього – спад 0,5% (до червня п.р. – спад 5,8%), у виробництві шкіри, виробів з неї – спад 7,7% (до червня п.р. – спад 7,5%).

В обробці деревини і виробництві виробів з неї, окрім меблів, зростання виробництва у липні п.р. проти липня 2009 року становило 14,1% (до червня п.р. – зростання 2%), у целюлозно-паперовій промисловості, видавничій справі – 1,6% (до червня п.р. – зростання 2,7%), у виробництві коксу і продуктів нафтопереробки – 9,7% (до червня п.р. – зростання 34,8%).

У хімічній і нафтохімічній промисловості зафіксовано зростання обсягів виробництва на 16,9% (до червня п.р. – спад 3,5%), зокрема у хімічному виробництві – 20,3% (до червня п.р. – спад 6,1%), у виробництві гумових і пластмасових виробів – 9,1% (до червня п.р. – зростання 3,9%), у виробництві інших неметалічних мінеральних виробів (будматеріалів, скловиробів – 11,6% (до червня п.р. – зростання 3,8%).

У металургії і виробництві готових металевих виробів у липні п.р. порівняно з липнем 2009 року спад виробництва становив 6,5% (до червня п.р. – зростання 1,1%); у машинобудуванні зафіксовано зростання на рівні 38,4% (до червня п.р. – зростання 2%), зокрема, у виробництві машин і устаткування – 23,6% (до червня п.р. – зростання 0,2%), у виробництві електричного, електронного і оптичного обладнання – 20% (до червня п.р. – спад 3,5%), у виробництві транспортного устаткування – 70,4% (до червня п.р. – зростання 7,1%). У виробництві і розподілі електроенергії, газу і води зафіксовано зростання на рівні 3,8% (до червня п.р. – зростання 7,3%).

Перший віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ вважає, що сьогодні в Україні немає жодних передумов для підвищення цін на продукти харчування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ефірі «5 каналу».

«Я не думаю, що будуть якісь підвищення цін. Принаймні, для підвищення цін на продукти харчування ніяких передумов немає», - сказав віце-прем`єр.

Також А.КЛЮЄВ зазначив, що Держрезерву і Аграрному фонду виділено 5 млрд. грн для закупівлі зерна нового врожаю для формування дворічного резерву зерна. «Для того, щоб тримати ціну на хліб, треба робити інтервенцію 60 тис. тонн зерна щомісяця. Це 600 тис. тонн - близько мільйона, грубо кажучи - на рік. Ми закуповуємо у 2 рази більше, щоб у нас були перехідні залишки, і щоб ми спокійно могли відреагувати, якщо буде спекулятивний рух на цьому ринку», - заявив перший віце-прем`єр.

Україна планує за три роки збільшити власний видобуток газу в 1,5 раза - до 30 млрд. кубометрів.

Про це заявив учора в ефірі "5 каналу" перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ.

"Зараз ми добуваємо в межах 20 млрд. кубів. Я думаю, роки через три ми збільшимо об`єм видобутку у півтора рази. Хоч би 30 млрд. кубів ми повинні добувати в Україні", - сказав А.КЛЮЄВ.

При цьому він підкреслив, що такий об`єм газу зможе задовольнити потребу в ньому населення і підприємств житлово-комунального господарства.

Також А. КЛЮЄВ зазначив, що необхідно забезпечити рентабельність нафто- і газодобувних компаній на рівні 8-12%, чого можна досягти, зокрема, завдяки підвищенню тарифу на газ для населення.

"Необхідно приводити усе у відповідність, щоб хоч би нафто- і газодобувні компанії працювали на рівні рентабельності 8-12%. Тому і приводяться ціни у відповідність" - сказав перший віце-прем`єр.

Крім того, він повідомив, що Україна працює над організацією видобутку на своїй території сланцевого газу.

Нагадаємо, Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) своїми постановами від 13 липня збільшила з 1 серпня 2010 року на 50% відпускні ціни на природний газ для населення і ціну на газ для підприємств теплоенергетики, що забезпечують опалювання і гаряче водопостачання населення.

Інвестиційна компанія ТОВ "Магнум Капітал" сьогодні під час аукціону на Українській біржі придбала 25,021-процентний державний пакет акцій ВАТ "Прикарпаттяобленерго".

Як передає кореспондент УНІАН, держпакет акцій "Прикарпаттяобленерго" був придбаний покупцем за його стартовою ціною 86 млн. 364 тыс. грн. Початкова ціна однієї акції пакету акцій ВАТ "Прикарпаттяобленерго", що виставляється на продаж, склав 3,3306 грн.

Реалізований держпакет обленерго був виставлений на торги єдиним лотом. Усього в торгах брала участь одна компанія - "Магнум Капітал". За інформацією присутнього на торгах представника Фонду державного майна України, друга з тих, що подали заявку на участь в аукціоні, компаній - інвестиційна компанія "Конкорд Капітал" не була допущена до торгів, оскільки не сплатила гарантійний внесок.

Як повідомив після закінчення торгів представник компанії-покупця, на цей момент компанія придбала держпакет акцій обленерго для себе, проте, надалі він не унеможливив його перепродажу.

Федерація профспілок України виступила з протестом проти вимоги Міжнародного валютного фонду підвищити пенсійний вік для жінок.

Як передає кореспондент УНІАН, під стінами Представництва МВФ у Києві зібралося близько 100 пікетників від ФПУ.

Члени профспілок вважають, що МВФ втручається у внутрішню політику України. Лідери профспілки виступають проти підвищення цін на газ, "заморожування" зарплат, введення штрафів за затримку оплати комунальних послуг, підвищення пенсійного віку для жінок на 5 років, що, за їх словами, може залишити без роботи молоде покоління фахівців.

Федерація профспілок України вимагає від МВФ провести спільні консультації з урядом України і представниками всеукраїнських профспілок для обговорення умов кредитування і зняття соціальних обмежень. "Ми хочемо, щоб під час першого етапу моніторингу МВФ в Україні, який проводитиметься в листопаді, змінилися умови кредитування, і вимагаємо зняття соціальних обмежень, зокрема - підвищення пенсійного віку. Це неконституційний акт, що суперечить статті 22 Конституції України" - заявив заступник голови Федерації профспілок України Сергій УКРАЇНЕЦЬ.

Кабінет Міністрів України розглядає можливість введення квоти обсягом 2,5 млн. тонн на експорт пшениці та ячменю до кінця 2010 року. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні під час засідання в Міністерстві аграрної політики України міністр аграрної політики Микола ПРИСЯЖНЮК.

«Кабінет міністрів пропонує до 2,7 млн. тонн (які на сьогодні вже експортовано – УНІАН) відпустити 1 млн. тонн зерна, яке перебуває в порту, і плюс дати 2,5 млн. тонн квоти до нового року. Це без кукурудзи, тому що ми її не квотуємо», - повідомив міністр.

Він відзначив, що зазначені цифри вже узгоджено із зернотрейдерами.

За словами М.ПРИСЯЖНЮКА, питання введення квотування експорту зерна буде розглянуто на засіданні Кабміну в середу, 18 серпня.

Міністр зазначив, що за балансом ц.р. Україна може експортувати 19 тис. тонн жита, а на сьогоднішній день вже експортувала 21 тис. тонн. «Ячменю, за всіма оптимістичними розрахунками, - 2,422 млн. тонн, і пшениці – 6 млн. тонн. І кукурудзи 6 млн., за умови, що урожай буде 12,5 млн. тонн», - озвучив балансові можливості експорту М.ПРИСЯЖНЮК, додавши, що з 1 липня (з початку маркетингового року) по 16 серпня Україна вже експортувала 2,69 млн. тонн, з них 1,1 млн. тонн пшениці та 1,2 млн. тонн ячменю.

В Україні кількість зареєстрованих безробітних у липні 2010 року скоротилася на 0,5%, або 1,9 тис. осіб, і на 1 серпня ц.р. становила 396,8 тис. осіб.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, порівняно з 1 січня 2010 року рівень зареєстрованого безробіття в Україні скоротився на 25%, або 129,9 тис. осіб (на 1 січня ц.р. – 526,7 тис. осіб).

За даними Держкомстату, рівень зареєстрованого безробіття загалом по Україні на 1 серпня 2010 року становив 1,4% від кількості населення працездатного віку, що на 0,5% менше, ніж на 1 січня 2010 року.

Кількість безробітних, які на 1 серпня ц.р. отримували допомогу з безробіття, скоротилася на 30%, порівняно з аналогічним показником на 1 січня ц.р., і становила 289,6 тис. осіб .

Середня сума допомоги з безробіття з початку року збільшилася на 73,22 грн. – до 735,51 грн.

Станом на 16 серпня цього року підприємства комунальної теплоенергетики (ТКЕ) в середньому розрахувалися за спожитий в період опалювального сезону 2009-2010 рр. газ на 77%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив міністр з питань житлово-комунального господарства Юрій ХІВРИЧ під час селекторної наради з регіонами.

За його словами, за опалювальний сезон підприємства ТКЕ спожили природного газу на 10 млрд. грн., сплатили - 7,7 млрд. грн. Заборгованість за опалювальний сезон становить 2,3 млрд. грн.

Міністр відзначив, що з початку цього року підприємства ТКЕ спожили природного газу на суму 6,5 млрд. грн., сплатили 5,9 млрд. грн., зокрема, за поточне споживання - 4 млрд. грн., з урахуванням заборгованості за газ, спожитий у попередніх періодах – 1,8 млрд. грн.

Ю.ХІВРИЧ уточнив, що середній по Україні рівень розрахунку за газ становить 63%, загальний рівень оплати за січень-серпень поточного року становить 91%.

При цьому впродовж липня заборгованість підприємств ТКЕ за спожитий цього року газ зменшилася на 147,1 млн. грн., загальна заборгованість зменшилася на 139,5 млн. грн.

Міністр зазначив, що найбільший обсяг загальної заборгованості за газ мають підприємства Дніпропетровської, Донецької, Харківської, Луганської, Запорізької, Одеської, Рівненської, Львівської, Житомирської областей і Криму.

Заборгованість підприємств ТКЕ за газ у поточному році становить 2,4 млрд. грн., загальна заборгованість за період 2000-2010 рр. – 5,6 млрд. грн.

(УНІАН)