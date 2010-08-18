Анонс на 18 серпня

Президент України Віктор Янукович відвідає Сорочинський ярмарок.

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Відбудеться засідання Кабінету Міністрів України.

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Прес-конференція на тему: "Торгова нерухомість и рітейл вийшли з кризи. Куди далі?". Учасники: директор "Астра Проперті" А.Струлев та інші.

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В Антимонопольному комітеті основні гравці ринку зерна обговорять питання недопущення підвищення цін на послуги із зберігання зерна.

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11-30 в УНІАН прес-конференція, присвячена створенню спільного підприємства компаніями «Ашманов та партнери» (Москва) та інвестиційної групи «Інтернет Інвест» (Київ). Тема: “Вихід на український ринок компанії «Ашманов та партнери» і перспективи співробітництва з однією з провідних українських інвестиційних груп у сфері Інтернет”. (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакционими посвідченнями.

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Прес-конференція виконавчого директора з економічних питань Національного банку України Ігоря Шумило на тему: «Макроекономічні показники України за півріччя: вихід з кризи, або його поглиблення?»

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У с.Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області у рамках Національного Сорочинського ярмарку відбудеться прес-конференція, присвячена встановленню двох рекордів України - буде приготовано 1000 літрів борщу в казацькому чані и 100 кілограмова пампушка з часноком.

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УНІАН