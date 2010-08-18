19 серпня відбудеться скайп-чат щодо ситуації в Музеї у Пирогові

У четвер, 19 серпня, о 14:00 розпочнеться скайп-чат з Олесею Островською, керівником проектів за напрямом «Культурне надбання» фонду Ріната Ахметова «Розвиток України». Про це йдеться в релізі Фонду, який наданий УНІАН.

Мета скайп-чату – розповісти про ініціативи Фонду Ахметова в Національному музеї народної архітектури та побуту України (Пирогів) з огляду на нещодавню низку публікацій про стан музею.



Буде висвітлена позиція і плани Фонду щодо розвитку музейництва в Україні загалом і стратегічного планування для Музею в Пирогові зокрема. Керівник проектів Фонду О.Островська відповість на запитання про поточний стану справ з точки зору основного донора Музею та плани подальшої реставрації в Музеї.



Нагадуємо, що фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» з 2008 року підтримує проект «Відновлення музею в Пирогові», спрямований на розвиток інфраструктури та реставрацію окремих експонатів Музею. Бюджет проекту становить 15 млн. гривень.



Протягом 2008-2010 років було витрачено близько 5 млн. грн. Цим коштом відбувся ремонт електро- і водо-комунікацій, екскурсійних доріг, відновлено близько 2000 кв. м. покрівель етнографічних експонатів (хати, комори, школа), відреставровано вітряки із сіл Ольшана, Нурове, Сасинівка, Кононівка й Боровиця (зокрема, вітряки вхідної групи). Також за час співпраці задля безпеки експонатів Музей одержав пожежні машини, яких до цього часу в його розпорядженні не було.



У липні 2010 року, зважаючи на необхідність впровадження сучасних підходів до музейництва, роботи з відвідувачами, використання міжнародного досвіду музейного менеджменту фонд Ріната Ахметова запросив фахівця з музейного менеджменту Лінду Норріс (США) проаналізувати наявний стан справ у Музеї та розробити основи стратегічного плану розвитку. Робота над планом закінчиться у жовтні цього року.



Про це та інше Ви зможете дізнатися під час скайп-чату.

Як взяти участь:



Приєднуйтеся до скайп-логіну olesya.ostrovska або надсилайте свої скайп-імена на адресу oostrovska@fdu.org.ua чи ttregobchuk@fdu.org.ua до 13:30, 19-го серпня.



Якщо Ви не зможете взяти участь у чаті, однак маєте запитання до фонду «Розвиток України», надсилайте їх на електронну пошту oostrovska@fdu.org.ua.

