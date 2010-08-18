10 гелікоптерів обладнають для гасіння пожеж

Перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ доручив Міністерству з питань надзвичайних ситуацій, Міністерству агропромислової політики та Міністерству оборони оснастити 10 гелікоптерів необхідним обладнанням для гасіння пожеж.

Як передає кореспондент УНІАН, таке доручення А.КЛЮЄВ дав сьогодні на засіданні уряду, зазначивши, що пожежна ситуація в Україні залишається небезпечною.

«Місцева та центральна влада в жодному разі не повинні розслаблятися, оскільки ситуація залишається складною. Необхідно втримати дисципліну і надалі діяти так само ефективно, приймати швидкі та правильні рішення», - сказав А.КЛЮЄВ.

Перший віце-прем`єр також доручив Міністерству фінансів, МНС, Мінекономіки, Мінпромполітики на наступне засідання уряду внести пропозиції щодо утилізації вогненебезпечних матеріалів, які використовуються або утворюються під час технологічних процесів на промислових підприємствах. «Ми не повинні допустити повторення випадку (йдеться про пожежу), що стався 13 серпня на Шосткінському казенному заводі «Зірка», - пояснив він.

А.КЛЮЄВ також нагадав МНС, Мінфіну, Харківській облдержадміністрації про необхідність прискорення реалізації заходів спрямованих на запобігання, виникнення надзвичайних ситуацій на території військової частини А0829 у Лозовій Харківської області.

«Мінтрансзв`язку, «Укрзалізниці» забезпечити готовність до використання пожежних потягів для їхнього можливого залучення до гасіння лісових та торф’яних пожеж», - зазначив перший віце-прем`єр.

Крім того, перший віце-прем`єр доручив Держкомлісгоспу оцінити збитки від пожеж, завдані лісовому господарству, а також забезпечити відновлення лісів.

А.КЛЮЄВ також вважає за доцільне нагородити державними відзнаками і нагородами найактивніших учасників гасіння пожеж.