АНОНС на 18 серпня

Президент України Віктор Янукович відвідає Сорочинський Ярмарок (Полтавська обл. с. Великі Сорочинці).

Засідання Кабінету Міністрів України.

Прес-конференція на тему: "Торгова нерухомість і рітейл вийшли з кризи. Куди далі?".

В Антимонопольному комітеті України основні гравці ринку зерна обговорять питання недопущення підвищення цін на послуги із зберігання зерна. У заході, який відбудеться під керівництвом голови Комітету Олексія Костусєва, візьмуть участь представники Міністерства аграрної політики, Міністерства економіки, Державної інспекції контролю за цінами, Української зернової асоціації, Українській аграрній конфедерації і зернотрейдери.

11-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція, присвячена створенню спільного підприємства компаніями «Ашманов і партнери» (Москва) та інвестиційною групою «Інтернет Інвест» (Київ). Тема: “Вихід на український ринок компанії «Ашманов і партнери» і перспективи співпраці з однією з провідних українських інвестиційних груп в сфері інтернету”. Питання: Тенденції розвитку ринку інтернет-маркетингу; Поточний стан українського ринку послуг з просування бізнесів в інтернеті; Перспективи розвитку УАнету як середовища взаємодії між бізнесом і споживачем. Інвестиційна група «Інтернет Інвест” (Internet Invest Group) є однією з найбільших в Україні в сфері інтернету та високих технологій. Холдинг об`єднує проекти, кожний з яких є визнаним лідером в своїй галузі. Компанія «Ашманов і партнери» (http://www.ashmanov.com) заснована в 2001 році і є одним з лідерів російського ринку інтернет-маркетингу. Учасники: президент групи компаній «Інтернет Інвест» і заступник голови правління Інтернет Асоціації України (ІнАУ) Олександр Ольшанський; генеральний директор компанії «Ашманов і партнери» Ігор Ашманов (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

Прес-конференція виконавчого директора з економічних питань Національного банку України Ігоря Шумило на тему: «Макроекономічні показники України за півріччя: вихід з кризи, або його поглиблення?».

У с. Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області в рамках Національного Сорочинського ярмарку відбудеться прес-конференція, присвячена встановленню двох рекордів Україні. Відбудеться приготування рекордного 1000 літрового борщу в козацькому чані, який спеціально виготовила для цієї події ТМ «Запорізький самовар» м. Запоріжжя; Слов`янська міськдержадміністрація Донецької області і підприємці міста виготовили до цього борщу керамічну тарілку місткістю 1000 літрів. ТМ «Українська здоба» м. Бердянськ презентує 100 кілограмову пампушку з часником.

Під час добродійної роздачі 4500 порцій борщу з пампушками планується 5 годинна концертна програма за участю Київського Національного Університету Культури і Мистецтв на чолі з ректором Михайлом Поплавським. Організатори - ТМ «Фестиваль борщу», Національний проект Книги Рекордів України (прес-центр Національного Сорочинського ярмарку (село В.Сорочинці Миргородського району Полтавської області). Потрібна акредитація. Телефони: 38 050 708 55 88, факс: 06262 3 55 76 з 10-00 до 15-00, e-mail: kancler-gst@ua.fm, kancler-gst@mail.ru до 15-00 17 серпня.