У Московській області залишилося загасити 9 пожеж

Площу лісових і торфяних пожеж в Московській області за минулу добу вдалося скоротити більш ніж у 2 рази, повідомили сьогодні ІТАР-ТАРС в прес-службі підмосковного управління МНС, повідомляє ПРАЙМ-ТАСС.

"За добу ліквідовано 11 вогнищ пожеж на площі 30,3 га. На 07:00 мск відбувається гасіння дев'яти вогнищ природних пожеж на загальній площі 13,4 га, п'ять з них - торфяні на площі 2,5 га і чотири - лісові площею 10,9 га", - сказав представник підмосковного МНС.

Він зазначив, що "загрози населеним пунктам і об'єктам економіки немає". У гасінні лісоторфяних пожеж задіяні майже 14 тис осіб і 2,2 тис одиниць техніки.

Напередодні знову активно застосовували авіацію, яка скинула на вогнища пожеж 206 тонн вогнегасної рідини. "Проводили і авіарозвідка, нових вогнищ пожеж не виявлено", - підкреслили в підмосковному управлінні МНС.

Протягом дня також використовували важку інженерну техніку Міністерства оборони для розчищення траси і прокладення трубопроводів і мінералізованих смуг. Для подачі води на ділянки гасіння природних пожеж в Єгорівському, Щатурському, Луховицькому і Коломенському районах використовували водоподаючий трубопровід. У цілому за добу в лісові масиви і меліораційні канали подано більше 26 тис кубометрів води.

Раніше начальник Національного центру управління у кризових ситуаціях МНС Росії Володимир Степанов повідомив, що на сьогодні створені умови для відміни режиму надзвичайної ситуації в Московській області та Мордовії.