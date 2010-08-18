Мінекономіки реорганізують

Найближчим часом в Міністерстві економіки планують провести реорганізацію і перевести зовнішньоторговельний блок у підпорядкування Міністерству закордонних справ.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

Співрозмовник агентства уточнив, що у підпорядкування МЗС планують передати напрями, якими сьогодні в Мінекономіки займаються заступники міністра Валерій ПЯТНИЦЬКИЙ, Валерій МУНТІЯН та Василь МАРМАЗОВ.

"Фактично, це буде реорганізація з тією економізаційною метою зовнішньої політики, про необхідність якої не раз заявляв Президент України. Це питання обговорюється вже давно. Зараз усі чекають повернення з відпустки прем`єр-міністра, після чого і може бути прийняте остаточне рішення", - сказав співрозмовник агентства.

Джерело також повідомило, що за наявною у нього інформацією, Віктор ЯНУКОВИЧ підтримує ідею такої реорганізації Мінекономіки.

Як повідомляв УНІАН, торговельно-економічні місії при посольствах України вже переведені з підпорядкування Мінекономіки в підпорядкування МЗС.