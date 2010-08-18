Головне на 18 серпня

Замість дозвільного принципу при відкритті бізнесу в Україні діятиме декларативний. Тобто, власну справу можна буде починати, маючи лише декларацію, яка повинна підтверджувати відповідність матеріально-технічного стану підприємця вимогам законодавства, повідомляє Finance.

Це передбачено законом № 2451-VI "Про внесення змін до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" відносно здійснення господарської діяльності на підставі надання декларації" (від 07.07.2010 р.).

Про це 16 серпня на прес-конференції заявила заступник голови Держкомпідприємництва Галина Яцишина.

"Буде скасовано більше двох третин видів дозволів. Аби відкрити свій бізнес, підприємцеві буде досить лише повідомити в дозвільні органи про свій намір і надати декларацію. Жодних дозвільних документів отримувати не потрібно. Але підприємці не повинні спекулювати на декларативному принципі. Вони повинні повідомляти достовірну інформацію про відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства, аби потім не було сумно і гірко, коли прийде перевірка", - підкреслила Галина Яцишина.

До 29 серпня, відповідно до прийнятих змін, Кабмін повинен встановити перелік дій і видів господарської діяльності, які не можна починати за декларативним принципом. Держкомпідприємництва на базі пропозицій міністерств і відомств його вже сформувала.

"Це означає, що декларативними, за умовчанням, є всі види робіт і діяльності, окрім вказаних в цьому спеціальному переліку. У цьому списку будуть ті види робіт і діяльності, які представляють небезпеку для життя і здоров`я громадян або довкілля", - підкреслив директор департаменту дозвільної системи Держкомпідприємництва Олександр Андреєв.

На даний момент перелік дій і видів господарської діяльності включає 91 вид дозволів. Проте найближчим часом він буде скорочений. Частина дозвільних документів, вказаних в переліку, за дорученням прем`єр-міністра Миколи Азарова, буде скорочена, оскільки види діяльності, які вони регламентують, не представляють небезпеки для життя і здоров`я населення і довкілля.

Після цих змін потрібно буде отримувати дозвіл на 125 видів робіт і діяльності, а кількість дозволів взагалі зменшиться орієнтовно до 68. Зараз налічується 227 видів документів дозвільного характеру, передбачених законодавством.

Держкомпідприємництва займається створенням єдиного реєстру дозвільних документів, який покаже скільки їх з`явилось за останніх 19 років.

Для полегшення відкриття і ведення бізнесу Держкомпідприємництва також ініціює зменшення на 35% кількостей ліцензованих видів діяльності і на 93,9% - переліку видів робіт, які належать до сфери ліцензування; відміну обов`язковості печатки; посилення відповідальності чиновників за порушення порядку видачі дозволів для підприємців і тому подібне

Така робота комітету поліпшить позиції України в рейтингу легкості ведення бізнесу від Світового банку Doing Business.

Зараз наша країна займає 142-е місце із 183 країн світу. Рейтинг дозволяє об`єктивно оцінити за 10-а параметрами законодавство, пов`язане з регулюванням бізнесу, і його виконання.

Європейський Союз має достатньо зерна в запасі й не постраждає від рішення Росії заборонити експорт через рекордну посуху, повідомляє Deutsche welle.

Таку заяву зробив речник ЄС Фредерік Вінсент у вівторок, 17 серпня.

"Європейський Союз імпортує менше, ніж один мільйон тонн зернових з Росії в той час, як європейський блок 27 країн продукує близько 300 мільйонів тонн на рік", - сказав Вінсент.

"Якщо порахувати ці цифри, то чітко видно, що вплив на європейський ринок зернових буде мінімальний, або ж його узагалі не існуватиме», - заявив речник на брифінгу.

Водночас він додав, що "ЄС має великий запас зерна і не повинно бути жодних занепокоєнь з приводу цього".

Міжнародне агентство підтвердило банку "Хрещатик" всі основні рейтинги і поліпшило прогноз по довгостроковому рейтингу дефолту емітента: короткостроковий РДЕ в іноземній валюті - на рівні "В", індивідуальний рейтинг підтримки - на рівні "D/E", рейтинг підтримки - на рівні "5", довгостроковий РДЕ в національній і іноземній валютах - підвищений з "негативного" на "стабільний", повідомляє UABanker.

Фахівці агентства відзначають комфортну ліквідність банку, незначну частку проблемних активів, участь банку в муніципальних програмах з низьким рівнем ризику. "Це хороша ознака для фінансової системи країни, - підкреслив голова Правління банку Дмитро Гриджук, - що українські банки і в кризових умовах не втрачають гідних оцінок світової фінансової спільноти, зокрема незалежних фінансових аналітиків. Так, "Хрещатик" - один з небагатьох банків, який не лише демонструє позитивну динаміку основних фінансових показників, але і якому впродовж всього складного періоду жодне рейтингове агентство не знизило присвоєні рейтинги і прогнози".

Високий рівень довіри до банку демонструють і його клієнти, що підтверджують цифри - лише в першій половині 2010 року клієнтські депозити збільшилися на 21%, регулятивний показник достатності капіталу склав 15,4% при нормі 10%, а частка проблемних активів не перевищила позначки в 4% всього кредитного портфеля.

Перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ доручив Міністерству фінансів України виділити 800 млн. грн. для виплати зарплат шахтарям до професійного свята.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

Кошти доручено виділити до 20 серпня.

«Ми повинні гідно зустріти День шахтаря, забезпечити ритмічне й повне фінансування галузі, для чого доручаю Мінфіну забезпечити до 20 серпня направлення бюджетних коштів обсягом 800 млн. грн. для розрахунків із зарплати з шахтарями», - сказав А.КЛЮЄВ.

Він також доручив Мінвуглепрому забезпечити виплату зарплат працівникам галузі в повному обсязі.

День шахтаря в Україні святкують в останню неділю серпня.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ запевняє, що в Україні не буде дефіциту хліба, але не виключає його незначного подорожчання в інтересах сільгоспвиробників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив журналістам під час відвідування Сорочинського ярмарку.

Президент зауважив, що не зважаючи на складні погодні умови, цього року в Україні очікується врожай зернових на рівні близько 40 млн. тонн, зокрема з них близько 17 млн. тонн - продовольчої пшениці.

В.ЯНУКОВИЧ також зазначив, що середня річна потреба України у продовольчій пшениці становить близько 6 млн. тонн.

«Ми поставили завдання закупити в державний резерв близько 1 млн. тонн продовольчої пшениці. На сьогодні вже закуплено близько 800 тис. І 1,5 млн. тонн буде закуплено в регіональні фонди», - повідомив глава держави.

Тому, як наголосив В.ЯНУКОВИЧ, «казати про те, що Україна буде без хліба ніяких підстав немає». «Хліб у нас буде», - впевнений Президент.

Говорячи про цінову політику у цій сфері В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що цього року керівництво держави намагається діяти так, щоб товаровиробник, хлібороб упевнено міг заробити і забезпечити собі фінансові кошти на наступний рік.

«Я можу сказати впевнено, що такої мети ми вже досягли», - підкреслив він.

Глава держави також зазначив, що з урахуванням внутрішньої і світової ситуації на ринку зернових на сьогодні актуальними завданнями для влади є забезпечити державу хлібом, а також вигідно заробити на зовнішніх ринках.

«Коли будуть його (зерно – УНІАН) продавати власники, а власниками є сільськогосподарські підприємства – їм видніше. Ми нікому заважати не будемо», - сказав глава держави.

Водночас, В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що на сьогодні також немає підстав вважати, що відбудеться значне підвищення цін на хліб.

«Я скажу так: відносна стабільність, цінова, на хлібному ринку буде. Можливо буде невеличке подорожчання. Але ми будемо роботи все для того, щоб цього не відбулося, тому, що у нас є державний резерв, за рахунок якого ми будемо робити інтервенції на внутрішній споживчий ринок», - заявив Президент.

У Росії кількість будинків, які згоріли в результаті нещодавніх пожеж, перевищила 2,5 тис., 50 населених пунктів не підлягають відновленню.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це повідомив міністр регіонального розвитку Росії Віктор БАСАРГІН на зустрічі з прем`єр-міністром Росії Володимиром ПУТІНИМ.

«У нашому реєстрі – 2 тис. 46 потерпілих сімей, які втратили дах. Загальний обсяг втраченого житла – 2 тис. 537 будинків (з урахуванням дачних ділянок) у 148 поселеннях. На жаль, одне поселення у нас додалося. Це село Віжай у Свердловській області, Івдельський район. Там постраждало 12 будинків, 12 сімей, 23 людини - їх теж зараз включили до переліку», - сказав В.БАСАРГІН.

За його словами, 1381 будинок підлягає відновленню і сім’ї, які мешкають в них, висловили бажання відновити їх. Також 127 чоловік висловили побажання придбати житло на вторинному ринку. 381 сім`я сьогодні визначилася з тим, що одержить компенсацію. Також 135 сімей, в основному в Рязанській області, не визначилися.

Він сказав, що для того щоб встигнути у встановлені терміни відновити втрачене житло, планується в найближчі 2-3 дні завершити роботу з визначення компенсації потерпілим.

В.БАСАРГІН повідомив, що в РФ на 97 будівельних майданчиках працює з відновлення житла близько 400 одиниць техніки і трохи більше 2 тис. людей.

При цьому він зазначив, що 50 населених пунктів не підлягають відновленню.

«Людей переведено до інших населених пунктів, і там для них зводиться житло. Тобто, ми близько 50 населених пунктів втратимо», - сказав В.БАСАРГІН.

У свою чергу, В.ПУТІН зазначив, що тимчасові графіки відновлення житла мають висіти в Інтернеті.

«Так, щоб люди могли звірити цей графік з тією картинкою, яка з`являється в результаті роботи веб-камери», - сказав В.ПУТІН.

Як повідомляв УНІАН, 3 серпня В.ПУТІН повідомив, що будівництво житла для потерпілих в результаті пожеж контролюватиметься за допомогою веб-камер.

«Один з найдієвіших видів контролю - це організація цілодобового, в цілодобовому режимі, спостереження за тим, що відбувається на будівельних майданчиках», - сказав В.ПУТІН.

31 липня В.ПУТІН заявив, що будинки для людей, які втратили житло через лісові пожежі в регіонах РФ, повинні бути побудовані до кінця жовтня.

9 серпня В.БАСАРГІН повідомив, що в результаті лісових пожеж згоріло 1990 будинків у 147 населених пунктах.

Національний банк України чекає за підсумками 2010 рокузростання валового внутрішнього продукту (ВВП) на рівні не менш як 4%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції виконавчий директор з економічних питань НБУ Ігор ШУМИЛО.

“Не менш як 4% це зростання буде», – сказав він.

За словами І.ШУМИЛА, існуюча динаміка ВВП за перше півріччя цього року, а також показник індексу виробництва базових галузей дають підстави стверджувати, що за підсумками цього року показник зростання ВВП перевищить заплановані урядом 3,7%.

«З урахуванням результатів січня-липня індекс виробництва базових галузей становив 6,5%, це січень-липень до січня-липня 2009 року, – повідомив І.ШУМИЛО. – За нашими оцінками, зростання ВВП за перше півріччя до першого півріччя 2009 року становило близько 5,5%».

Також І.ШУМИЛО повідомив, що за оцінками Нацбанку зростання ВВП у липні цього року до липня 2009 року становило 2,5%.

Національний банк України очікує в 2010 році інфляцію на рівні не більше 10-12%, базову інфляцію – 8-10%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив виконавчий директор із економічних питань НБУ Ігор ШУМИЛО.

«Є всі підстави для того, щоб утримати інфляцію цього року на рівні 10-12%, базову інфляцію – 8-10%. І на цій основі створювати фундамент, із урахуванням адміністративного підвищення цін наступного року, виходу в середньостроковій перспективі на інфляцію 5-7%, а надалі 5%», - сказав І.ШУМИЛО.

При цьому щодо показника інфляції в серпні він повідомив, що основний вплив на нього матиме підвищення цін на газ для населення, а також підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги.

«Наша оцінка інфляції на серпень оптимістична – нуль, песимістична – близько 1%», - сказав І.ШУМИЛО.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство економіки України очікує уповільнення темпів інфляції в 2010 році до 12% з 12,3% у 2009 році. Про це повідомив 13 серпня журналістам директор департаменту розвитку секторів економіки Міністерства економіки України Олег ПЕНДЗІН.

За його словами, міністерство відновило оцінку динаміки цін за підсумками переговорів із Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Транспортування нафти нафтопровідною системою України, за оперативними даними, у січні-липні 2010 року скоротилося на 23,9% порівняно з аналогічним періодом 2009 року - до 17,295 млн. тонн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства палива і енергетики.

У повідомленні сказано, що при цьому транзит нафти до країн Європи у січні-липні склав 11,874 млн. тонн, що на 33,2% менше, ніж за аналогічний період 2009 року.

У січні-липні філія ВАТ "Укртранснафта" "МН Дружба" в цілому транспортував 12,075 млн. тонн нафти, що на 18,2% менше, ніж за аналогічний період 2009 року.

Філія ВАТ "Укртранснафта" "Придніпровські магістральні нафтопроводи" усього перекачала 5,220 млн. тонн нафти, що на 34,5% менше, ніж за аналогічний період 2009 року.

У січні-липні частка транзитного об`єму перекачування нафти в загальному об`ємі нафтоперекачки склала 68,7%, а частка нафтоперекачки на нафтопереробні підприємства України - 31,3%.

Найближчим часом в Міністерстві економіки планують провести реорганізацію і перевести зовнішньоторговельний блок у підпорядкування Міністерству закордонних справ.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

Співрозмовник агентства уточнив, що у підпорядкування МЗС планують передати напрями, якими сьогодні в Мінекономіки займаються заступники міністра Валерій ПЯТНИЦЬКИЙ, Валерій МУНТІЯН та Василь МАРМАЗОВ.

"Фактично, це буде реорганізація з тією економізаційною метою зовнішньої політики, про необхідність якої не раз заявляв Президент України. Це питання обговорюється вже давно. Зараз усі чекають повернення з відпустки прем`єр-міністра, після чого і може бути прийняте остаточне рішення", - сказав співрозмовник агентства.

Джерело також повідомило, що за наявною у нього інформацією, Віктор ЯНУКОВИЧ підтримує ідею такої реорганізації Мінекономіки.

Українські банки в січні-липні поточного року скоротили чистий збиток, порівняно з відповідним періодом 2009 року, на 53% - до 8,62 млрд. грн.

Про це повідомляє сайт Національного банку України.

"Прибутки банків, порівняно з відповідним періодом 2009 року, скоротилися на 7,2% і склали 78,4 млрд. грн. Витрати банків за звітний період скоротилися на 15,4% і склали 87 млрд. грн.", - сказано у повідомленні.

За даними НБУ, процентні витрати в структурі витрат складають 42,37%, а відрахування в резерви, які займали основну частину витрат в кризовий період, - 32,85%.

(УНІАН)