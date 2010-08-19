Анонс на 19 серпня

Відбудеться відкрите засідання Національної комісії регулювання електроенергетики України.

* * *

Відбудеться засідання колегії Міністерства з питань житлово-комунального господарства України «Про підсумки роботи житлово-комунального господарства України у І півріччі 2010 року» під головуванням міністра Юрія Хіврича.

* * *

В Антимонопольному комітеті України відбудеться засідання щодо стягнення Донецькою, Одеською і Придніпровською залізницями комісійного збору із споживачів за послуги оформлення і повершення проїзних квитків. Засідання пройде під головуванням голови АМК Олексія Костусєва.

* * *

Відбудеться круглий стіл на тему: «Приватний вагон - партнер чи конкурент залізниці на ринку перевезень» за участю представників Державної адміністрації залізничного транспорту України «Укрзалізниці», Мінвуглепрому, ПГК Україна, вантажовідправників і операторів.

* * *

Прес-конференція президента Української зернової асоціації Володимира Клименка на тему: "Зерновий ринок України: проблеми і шляхи вирішення".

* * *

12-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція, присвячена оголошенню результатів Рейтингу ТОП-100 впливових людей України 2010-го. У номері від 20 серпня журнал Кореспондент у рамках щорічного проекту ТОП-100 назве імена ста найвпливовіших людей України. Рейтинг – це вибір редакції журналу, що грунтується на думках експертів у різних галузях. Учасники: Віталій Сич, головний редактор журналу Кореспондент; Ганна Мороз, заступник головного редактора журналу Кореспондент; Андрій Смирнов, — редактор відділу Країна журналу Кореспондент; Олександр Пасховер, — оглядач журналу Кореспондент (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: (044) 496-45-63, 8(067) 424 26 40, goncharova@kpmedia.ua до 11-00 19 серпня.

* * *

Відбудеться підсумкова прес-конференція за наслідками всеукраїнського слухання проекту Податкового кодексу України з представниками підприємств - крупних платників податків, що представляють ключові галузі економіки. Учасники: Федір Ярошенко, міністр фінансів; Олександр Папаїка, голова ДПА України; народні депутати України, учені.

* * *

Відбудеться прес-конференція про стан і перспективи зовнішньоторговельної діяльності України за участю заст. міністра економіки України Валерія Мунтіяна.

* * *

За участю в.о. голови КДМА Олександра Попова відбудеться вручення ключів і урочисте відкриття житлового будинку, реконструйованого за програмою «Доступне житло».

* * *

Пряма лінія генерального директора Аграрного Фонду України Олександра Маренца і читачів «АіФ». Основні теми прямої лінії: Які прогнози на урожай нинішнього року? За рахунок чого формуватиметься зерновий резерв АФ цього року і які його обсяги заплановані? Яким чином Аграрний фонд має намір забезпечувати стабільність цін на хліб?

* * *

17-30 в УНІАН відбудеться чергове засідання дискусійного клубу «Експертна думка» на тему: «Брендінг міст і регіонів України як стратегія залучення туристів і інвесторів». Участь в дискусії візьмуть експерти в галузі маркетингу територій і брендинга міст, регіональні представники місцевого самоврядування, учені, які розглянуть проблему маркетингу території і його найбільш актуальні завдання для українських міст, обговорять особливості різних галузей регіонального маркетингу - інвестиційного, туристичного і маркетингу залучення жителів, і запропонують необхідні першочергові заходи в цій сфері. Організатори: інформаційне агентство УНІАН і Міжнародна гуманітарна академія. Координатор дискусійного клубу «Експертна думка» - президент Міжнародної гуманітарної академії, к.полит.н Михайло Газізов (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 067-506-94-30; expdumka@gmail.com. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями. Журналісти також зможуть взяти участь в обговоренні як медіа-експерти. Відбуватиметься on-line трансляція заходу на сайті www.unian.net

* * *

(УНІАН)