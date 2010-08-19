Православні сьогодні святкують Яблучний Спас

Православні християни сьогодні святкують Преображення Господнє.

Це одне із 12 найбільших християнських свят. У народі його ще називають Яблучний Спас.

Цього дня, за біблійними переказами, Ісус явив апостолам свою божественну силу. Він повів апостолів на гору Фавор і там преобразився: його обличчя засяяло, а одяг став білим, "як світло". Також апостоли побачили пророків Іллю і Моїсея, які розмовляли з Христом.

Сьогодні свято нагадує людям про необхідність змінюватися духовно.

У цей день святять яблука та іншу садовину нового врожаю і зустрічають осінь.

Люди вірили, що якщо загадати бажання, а потім з’їсти освячене яблуко, то бажання обов’язково збудеться.