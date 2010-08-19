Курс НБУ на 19.08.10

Офіційний курс НБУ на 19.08.10 100 USD – 789.0000 (18 серпня – 789.0000) 100 EUR – 1016.2320 (18 серпня – 1014.6540) 10 RUR – 2.5932 (18 серпня – 2.5910)Облікові курси банківських металів на 19.08.10за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-96494.70 (18 серпня-96751.13) 961 XAG 10 Срібло-1448.60 (18 серпня-1462.81) 962XPT10Платина-121742.70(18 серпня-121821.60) 964XPD10Паладій-38976.60 (18 серпня-38661.00)

Офіційний курс НБУ на 19.08.10 100 USD – 789.0000 (18 серпня – 789.0000) 100 EUR – 1016.2320 (18 серпня – 1014.6540) 10 RUR – 2.5932 (18 серпня – 2.5910) Облікові курси банківських металів на 19.08.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-96494.70 (18 серпня-96751.13) 961 XAG 10 Срібло-1448.60 (18 серпня-1462.81) 962XPT10Платина-121742.70(18 серпня-121821.60) 964XPD10Паладій-38976.60 (18 серпня-38661.00)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter