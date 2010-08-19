У Росії зафіксовано 35 пожеж у 13 заповідниках і національних парках

У Росії вчора було зафіксовано 35 пожеж у 13 заповідниках і національних парках.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Мінприроди РФ. За інформацією міністерства, напередодні таких пожеж було 34.

Погашене одне вогнище на території природного біосферного заповідника Воронезький (Воронезька, Липецька області), продовжується гасіння 2-х пожеж, обидві локалізовані.

У Республіці Мордовія вдалося погасити одну пожежу в Мордовському заповіднику, відбувається ліквідація другої. У національному парку Смольний, продовжують діяти 2 підземні торф`яні пожежі.

У Чуваській Республіці в Присурському заповіднику за минулу добу ліквідовано одне вогнище, залишилося 5, усі локалізовано.

У Челябінській області локалізовано 2 пожежі в національному парку Таганай, одна погашена до повного зникнення диму, проводиться охоронона території.

У Рязанській області продовжується гасіння вогню в національному парку Мещерський і в Окському заповіднику.

У Нижегородській області ситуація в біосферному заповіднику Керженський за добу не змінилася. У зоні пожежі працюють 60 працівників заповідника і 15 працівників МНС.

У Самарській області Самари території нацпарка Самарська Лука проводиться гасіння 4 пожеж, усі локалізовано.

У Владимирській області в національному парку Мещера сталися два нових займання, на даний момент діють 3 вогнища, всі локалізовано.

У Свердловській області продовжуються 2 пожежі. У заповіднику Дєнєжкін Камінь боротьбу з вогнем ведуть 23 чоловіки. У Вісимському біосферному заповіднику проведена робота щодо збільшення мінералізованої смуги.